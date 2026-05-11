LG전자, 현대차 레이싱 시뮬레이터에 올레드 모니터 공급

가상 드라이빙 영역 확장…B2B 사업 기회 확대

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자 올레드 모니터가 현대자동차의 레이싱 시뮬레이터에 탑재되며 영상 제작 환경을 넘어 가상 드라이빙 영역까지 사업 범위를 넓힌다.

LG전자는 현대차 고성능 N 브랜드의 드라이빙 경험을 구현한 '현대 N 레이싱 시뮬레이터'에 올레드 모니터를 공급한다고 11일 밝혔다. 이번 공급은 프로와 레이서 등 사양별 모델에 맞춰 진행된다.

LG전자 초고화질 올레드 모니터와 TV가 현대차의 레이싱 시뮬레이터인 '현대 N 레이싱 시뮬레이터'에 탑재돼 압도적인 화질로 실제 같은 드라이빙 경험을 제공한다. 사진은 지난 8일 현대 N 페스티벌 1라운드에서 개최된 아이치·나고야 아시안게임 '그란 투리스모 7' 국가대표 선발전 모습. [사진=LG전자]

상위 모델인 프로에는 65형 LG 올레드 프로 모니터가 적용되며, 레이서 모델에는 65형 LG 올레드 TV가 탑재된다. 전문가용인 LG 올레드 프로 모니터는 4K 패널과 고용량 콘텐츠의 안정적 전송 인터페이스를 갖췄으며 색 보정 및 화면 최적화 기능을 통해 실제와 유사한 드라이빙 감성을 구현한다. 백라이트 없이 화소가 스스로 빛을 내는 올레드 디스플레이는 LCD보다 반응 속도가 빠르고 명암 표현이 정교해 실제 도로와 같은 가상 주행 환경을 구현하는 데 효과적이다.

기존에 정확한 색 표현력과 빠른 응답속도를 바탕으로 방송·영화 제작 현장에서 주로 활용되던 LG 올레드 모니터는 이번 현대차와의 협업으로 적용 분야가 한층 확대됐다. LG전자는 축적된 기술력을 기반으로 영상 제작부터 각종 시뮬레이터까지 맞춤형 솔루션을 제공해 사업 기회를 지속적으로 확장할 방침이다.

aykim@newspim.com