메리츠 "홈플러스 회생, 김병주 회장 1000억 보증해야 집행"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 메리츠금융이 홈플러스 정상화를 위해 대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 책임 있는 지원이 선행돼야 한다고 주장했다. 구매대금 지급보증과 자본 투입 등 대주주의 적극적인 역할 없이는 회생의 발판을 마련하기 어렵다는 입장이다.

메리츠금융은 지난 18일 홈플러스 회생을 지원하기 위해 긴급운영자금(DIP금융) 1000억원 집행을 결정했다고 밝혔다. 다만 해당 자금은 MBK와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효하다는 점이 확인되는 즉시 집행될 예정이다.

메리츠금융 사옥. [사진=메리츠금융그룹]

메리츠금융은 "주주들의 우려에도 불구하고 홈플러스 회생을 위한 사회적 책임을 다하고자 DIP금융 1000억원 집행을 결정했다"며 "MBK와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효하다는 것이 확인되면 즉시 자금을 집행할 예정"이라고 밝혔다.

메리츠금융은 홈플러스 익스프레스가 새로운 대주주인 NS홈쇼핑의 전폭적인 자금 지원과 지급보증을 바탕으로 영업 정상화 기반을 마련한 사례를 타산지석으로 삼아야 한다고 강조했다. 홈플러스 역시 대주주인 MBK가 구매대금 지급보증과 자본 투입 등 전향적인 지원에 나서야만 본질적인 회생의 발판을 마련할 수 있다는 판단이다.

메리츠금융은 "홈플러스와 MBK는 이번 익스프레스 사례를 바탕으로 정상화에 최선을 다해야 한다"고 밝혔다.

김병주 MBK파트너스 회장을 향한 압박 수위도 높였다. 메리츠금융은 "투자펀드에서 1조원 넘는 수익을 올리고 포브스가 선정한 14조원대 자산가인 김병주 회장이 대주주로서 책임은커녕 왜 1000억원 보증조차 할 수 없는지 투명하게 밝혀야 한다"며 "MBK와 김병주 회장이 홈플러스 정상화를 위해 책임 있는 역할에 나서야 한다"고 촉구했다.

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