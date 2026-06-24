한기대 능력개발교육원, 교·강사 600명에 AI 역량 강화 특강 개최

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국기술교육대학교 능력개발교육원은 전국 직업훈련기관 교·강사 600명을 대상으로 인공지능(AI) 활용 방안과 교육자의 태도, 의사소통 방법 등에 대한 특강을 진행했다.

한기대 능력개발교육원은 24일 서울 중구에 위치한 앰배서더 서울 풀만에서 600명을 대상으로 훈련 교·강사 역량강화 특강을 열었다고 밝혔다.



능력개발교육원이 여는 훈련 교·강사 역량강화 특강은 사회 저명인사를 연사로 초청해 최신 교육·훈련 트렌드와 직업훈련분야 이슈를 공유하는 자리다.

이번 특강은 AI 기술 발전에 따른 교육환경 변화에 대응하기 위해 마련됐다. 오프라인 강의의 한계를 보완하기 위해 온라인 실시간 참여도 병행했다.

생성형 AI와 AI 에이전트 활용 방안, 교육자로서 갖추어야 할 마인드 셋과 효과적인 의사소통 방법까지 폭넓게 다뤘다는 설명이다.

이상완 카이스트 교수는 'AI시대 교육훈련 방향과 실천적인 마인드 셋'을 주제로, AI 시대 교육은 도구 활용을 넘어 학습자 스스로 문제를 정의하고 해결하는 역량을 기르는 방향으로 나아가야 한다고 강조했다. 특히 교육자는 학습자의 메타인지와 유연한 문제해결 능력을 키우는 조력자 역할을 해야 한다고 설명했다.

김덕수 한기대 교수는 '생성형 AI 및 Agent 활용 개요' 강연을 통해 교안 작성, 평가 피드백, 자료 요약, 문서 작성 등 직업훈련 현장에서 활용 가능한 생성형 AI 사례를 소개했다. AI 에이전트를 목표에 따라 업무를 계획하고 수행하는 '일 잘하는 동료'로 표현하고 실무 적용을 위한 다양한 전략을 제시했다.

김윤나 말마음연구소 소장은 '말그릇 : 말은 마음에서 나옵니다'를 주제로 훈련 교·강사의 말은 단순한 정보 전달 수단이 아니라 학습자의 동기와 관계 형성에 영향을 미치는 중요한 교육 도구라고 밝혔다.

sheep@newspim.com