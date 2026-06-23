류경완 인수위, 군정 공백 최소화·공약 실현 준비 박차

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주요 사업장 점검 개선 사항 도출

생활 밀착형 개선 사항 다수 제안

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 남해군수직 인수위원회가 업무보고와 현장 점검을 병행하며 군정 정비에 나섰다.

인수위는 군청 부서 업무보고와 주요 사업장 점검을 통해 군정 전반에 대한 진단과 개선 과제를 도출하고 있다고 23일 밝혔다.

남해군수직 인수위원회가 군청 부서로부터 업무 보고를 받으며 군정 전반에 대한 점검을 하고 있다.[사진=남해군]2026.06.23

인수위는 지난 10일 출범해 김혜경 위원장을 중심으로 15명 규모로 구성됐다. 기획행정·산업건설 등 2개 분과로 나뉘어 23개 부서로부터 업무보고를 받고 있다. 신청사 건립 현장을 포함한 주요 사업장 10곳을 방문해 추진 상황을 점검하고 개선 방향도 제시했다.

부서 간 협업 체계 강화 필요성도 강조됐다. 펜션 관리 업무를 사례로 들며 인허가와 지원, 위생 관리가 분산된 구조를 지적하고 정보 공유 체계 구축을 주문했다. 행정정보 공개 확대도 과제로 제시됐다. 인수위는 자료 공개를 정례화할 수 있는 별도 공간을 마련해 공개 방식을 개선할 것을 권고했다.

주차장 카드결제 도입, 계약 관행 개선, 공공시설 개방 확대 등 생활 밀착형 개선 사항을 제안했다. 법령 정비가 필요한 7건과 일자리 사업 3건도 발굴했다. 주민 생활과 직결된 사업에는 예산을 집중 투입할 필요성도 언급했다. 마을회관 보수와 위험목 제거 사업에 대해 전수조사를 통한 체계적 정비를 주문했다.

공직사회 운영과 관련해서는 인력 운용 개선과 장기재직 휴가 활성화, 반복 민원 대응 체계 마련 등을 제안했다.

인수위는 공약 이행을 위한 정책 토론도 병행하고 있으며 오는 30일까지 활동을 이어갈 계획이다. 결과는 백서로 정리해 7월 말 공개할 예정이다.

m25322532@newspim.com