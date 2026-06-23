크래프톤, 게임스컴 2026서 신작 5종 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 8월 26일부터 30일까지 독일 게임스컴 2026에서 신작 5종을 공개했다
- 펍지 스튜디오와 세컨드 파티 작품 포함해 PUBG IP 기반 신작과 NO LAW·프로젝트 제타 등을 선보였다
- 에이지 트위스터·타래 언바운드 등 협동 어드벤처와 다크 판타지 RPG도 게임스컴에서 최초 공개했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 8월 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 참가해 신작 5종을 선보인다.
출품작은 펍지 스튜디오의 미공개 신작을 비롯해 'NO LAW', '프로젝트 제타', '에이지 트위스터', '타래: 언바운드' 등이다. 자체 개발 스튜디오 신작과 세컨드 파티 퍼블리싱 타이틀을 함께 출품한다.
펍지 스튜디오의 신작은 게임스컴에서 처음 공개된다. PUBG IP를 기반으로 기존과 다른 방향성의 게임플레이를 제시할 계획이다.
네온 자이언트가 개발 중인 'NO LAW'는 오픈월드 FPS다. 무법이 지배하는 사이버 누아르 항구 도시 '포트 디자이어'를 배경으로 전직 군인 '그레이 하커'가 돼 도시의 이야기를 탐험하는 내용이다.
너바나나의 '프로젝트 제타'는 네 팀이 하나의 전장에서 격돌하는 멀티팀 택티컬 아레나 게임이다. 6월 글로벌 커뮤니티 테스트를 앞두고 있으며 게임스컴에서 이용자들을 만날 예정이다.
피콜로 스튜디오의 '에이지 트위스터'는 2인 협동 내러티브 어드벤처 게임이고 바운더리의 '타래: 언바운드'는 동양적 세계관의 쿼터뷰 다크 판타지 액션 RPG다. 두 타이틀 모두 게임스컴을 통해 처음 공개된다.
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