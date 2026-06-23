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[기고] 의료 AI, 처방전 자동 분석 시대…약사 역할의 중요성 부각

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AI 핵심 요약

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  • 의료 AI 발전 속 약사 역할은 더 중요해졌다
  • AI는 처방 분석하나 환자 맥락은 놓쳤다
  • 최종 책임과 복약지도는 여전히 약사 몫이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

의료 AI 기술은 빠르게 발전하면서 일부 시스템은 처방전을 자동 분석하고, 의약품 상호작용을 확인하며, 복약지도 문구를 생성할 수 있다. 병원에서는 이미 AI가 환자의 질병 가능성을 예측하고, 약국에서는 조제 지원 시스템이 활용되기 시작했다. 기술만 놓고 보면 AI는 이미 상당한 수준의 약학적 정보를 제공할 수 있다. AI가 처방전을 읽고 조제를 도와주는 시대가 오면 약사의 역할은 줄어드는 것일까? 오히려 정반대일 수 있다. AI가 발전할수록 약사의 책임과 전문성은 더욱 중요해질 가능성이 높다.

75세 김모 씨는 고혈압, 당뇨, 심부전으로 7종의 약물을 복용 중이었다. AI 조제 지원 시스템은 처방전을 분석한 후 문제 없음이라는 결과를 제시하였다. 그러나 담당 약사는 환자가 최근 다른 병원에서 처방받은 항생제를 추가로 복용하고 있다는 사실을 상담 과정에서 확인하였다.결과적으로 특정 심장약과 항생제가 함께 복용될 경우 심각한 부정맥 위험이 존재한다는 사실이 발견되었다. 30대 여성 환자는 피부질환 치료제를 처방받았는데 AI는 약물 상호작용과 용량에 문제가 없다고 판단하였지만 약사는 복약지도를 하는 상담 과정에서 환자가 임신 초기라는 사실을 확인하였다. 해당 약물은 태아에게 위험할 수 있는 약물이었다. AI는 처방전에 기재되지 않은 정보를 알 수 없었지만, 약사는 환자와의 대화를 통해 위험을 발견하였다.

박정인 교수.

이와 같이 AI는 현재 입력된 데이터만 분석했지만, 약사는 환자의 실제 복용 상황까지 확인하면서 AI가 처방전을 읽을 수는 있지만 환자를 읽을 수는 없다는 사실을 지속적으로 증명되고 있다. 즉, AI는 약물 데이터를 분석할 수는 있지만 환자의 표정과 불안을 해석할 수는 없다. 결국 약국에서 마지막 안전장치는 인공지능이 아니라 약사다.

이제 AI 시대를 살아가는 모든 전문직에게 중요한 메시지를 던진다. AI는 결국 정보를 제공할 수는 있지만 책임을 질 수는 없다는 사실이다. AI는 전문직에게 더 고도화된 연구를 요구하고 있다. 즉, AI가 존재하지 않는 의학 정보를 사실처럼 제시하거나, 최신 허가사항을 반영하지 못하거나, 드물게 발생하는 약물 상호작용을 놓칠 수 있으므로 지식의 진위를 구별할 수 있는 더 많은 공부를 해야 할 의무이다.

더 나아가 고령 환자나 만성질환자처럼 복합적인 상황에서 AI 의 처방은 더욱 위험할 수 있다. 예를 들어 AI가 처방전을 분석하면서 특정 약물의 용량을 잘못 제안하거나 병용금기 의약품을 놓쳤다고 가정해 보면 환자의 부작용이 발생했다면 책임은 AI 개발사일까.아니면 AI 프로그램을 사용한 의사일까. 이를 그대로 걸러내지 못한 약사일까.

[서울=뉴스핌] 박다영 기자 = 한 영상의학전문의가 '루닛 인사이트 CXR'을 사용해 흉부 엑스레이를 분석하고 있다. [사진=루닛] 2019.11.21 allzero@newspim.com

현행 법체계에서 그 책임은 최종적으로 조제를 수행하고 복약지도를 제공한 약사에게 귀속될 가능성이 매우 높다. 약사법에 따라 조제와 복약지도 최종책임을 지는 전문직인 약사에게 주어지는 정보제공의무는 단순한 사실의 통지를 넘어선 전문가의 소견을 전제로 한 설명의무를 지기 때문이다. 올해 1월 22일부터 시행된 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 은 의료 영역을 대표적인 고영향 인공지능 분야로 규정하고 있다. 사람의 생명과 신체에 직접 영향을 미치는 분야이기 때문이다.

고영향 인공지능의 핵심 원칙은 인간 중심의 통제이다. AI가 추천할 수는 있지만 결정할 수는 없고 AI가 분석할 수는 있지만 책임질 수는 없으며 AI가 정보를 생성할 수는 있지만 환자에게 설명할 수는 없으므로 결국 최종 판단은 인간 전문가인 약사가 수행해야 한다. 그리하여 과거에는 정보를 수집하고 검색하는 데 많은 시간을 사용했다면 앞으로는 AI가 제시한 정보를 검증하고 평가하며 환자의 상황에 맞게 해석하는 역할이 더욱 중요해질 것이다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024 국제 병원의료산업 박람회가 2일 서울 코엑스 A,B홀에서 열린 가운데 DK메디칼이 통합 검진시스템 AI 부스를 선보이고 있다. 4일까지 열리는 이번 행사는 디지털 헬스케어, 스마트병원, 의료 IT 기술, 의료로봇, 병원 설비, 병원 용품 등과 솔루션 및 최신 정보도 제공한다. 2024.10.02 leemario@newspim.com

실제로 환자는 단순히 약을 받기 위해 약국을 찾는 것이 아니다. 환자는 자신의 건강 상태를 이해하고, 복용 방법을 설명받고, 부작용 위험을 확인하기 위해 약사를 찾는다. 이 과정은 단순한 데이터 분석으로 대체될 수 없다. 환자의 표정과 목소리, 복약 순응도, 경제적 상황, 가족 환경 등을 종합적으로 고려하는 것은 여전히 인간 전문가의 영역이다. 한편 AI 활용이 확대될수록 개인정보 보호 문제도 중요해지고 있다. 환자의 이름, 주민등록번호, 질환명, 처방 내용 등을 생성형 AI에 그대로 입력하는 행위는 매우 위험하다. 입력된 정보가 학습 데이터로 활용되거나 해외 서버로 이전될 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문이다.

따라서 약국은 AI를 활용하더라도 환자 정보를 비식별화하고, 내부 검증 절차와 기록관리 체계를 구축해야 한다. AI는 약사의 경쟁자가 아니다. 오히려 반복적인 업무를 줄여줌으로써 약사가 환자 상담과 복약관리라는 본질적 업무에 집중할 수 있도록 돕는 새로운 조력자에 가깝다. 전문가는 AI를 사용할 수 있지만, AI 뒤에 숨을 수는 없다. AI가 처방전을 읽는 시대, 여전히 환자의 생명과 안전을 책임지는 마지막 사람은 여전히 약사다. 기술이 발전할수록 인간의 책임은 더 가벼워지는 것이 아니라 오히려 더욱 고도화되고 기계를 통제하기 위해 끊임없이 공부해야 한다는 사실을 잊어서는 안 된다.

[사진 =뉴스핌 DB] 의료진과 환자

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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