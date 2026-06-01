강릉아산병원, AI환자감시 시스템 '씽크' 병동 확대

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원이 1일 인공지능(AI) 환자감시 시스템 '씽크(thynC)' 병동을 확대하겠다고 밝혔다. 이는 올해 개원 30주년을 맞이한 병원이 '환자 안전 중심 병원'으로서의 역량을 강화하기 위한 조치다.

강릉아산병원은 기존에 신경외과 병동에만 적용하던 AI 환자감시 시스템을 내·외과계 3개 병동으로 확장해 총 4개 병동 164병상의 '스마트 케어 병동'을 구축할 예정이다.

강릉아산병원 스마트 케어 병동에 입원한 환자가 AI 환자감시 시스템과 연동되는 웨어러블 기기를 착용하고 있다.[사진=강릉아산병원] 2026.06.01 onemoregive@newspim.com

AI 환자감시 시스템은 환자가 착용한 소형 웨어러블 기기를 통해 심전도, 맥박, 호흡, 산소포화도 등의 주요 활력징후를 24시간 자동으로 측정하는 구조다. 수집된 생체 데이터는 AI가 실시간으로 분석해 병동의 중앙 모니터링 시스템과 의료진에게 전달된다.

특히 이 시스템은 단순히 현재 수치 변화를 보여주는 것이 아니라 환자 상태 변화의 추세를 학습해 위험도를 자동으로 산출하는 기능이 있다. 만약 환자의 활력징후가 기준값을 벗어나거나 낙상 위험이 감지될 경우 즉시 알람이 발송돼 의료진은 병실에 가지 않고도 환자의 미세한 상태 변화를 파악하고 신속하게 대응할 수 있다.

실제 사례로 강릉아산병원은 새벽 시간대에 산소포화도가 급격히 떨어진 환자를 조기에 감지해 의료진에게 알람을 전달했다. 이를 통해 환자 상태가 악화되기 전에 신속한 처치가 이루어졌다.

유창식 병원장은 "환자 안전은 병원이 최우선적으로 지켜야 할 가치"라고 강조하며, "앞으로도 AI 기반 스마트 의료 시스템을 활용해 환자 위험 상황을 사전에 예측하고 더욱 안전하고 신뢰받는 진료 환경을 만들 것"이라고 말했다.

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