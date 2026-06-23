민선9기 진천군, '격이 다른 진천' 군정목표 제시

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"성장 성과, 군민 삶으로 체감"

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 민선 9기 진천군이 향후 4년 군정의 방향을 '격(格)이 다른 진천'으로 정하고 외형적 성장에서 군민 삶의 질을 높이는 '체감형 성장'으로의 전환을 공식화했다.

단순한 개발 성과를 넘어 경제·복지·교육·문화 전반의 수준을 끌어올려 군민 일상에 실질적 변화를 만들겠다는 구상이다.

진천군수직 인수위원회 .[사진=진천군수직 인수위] 2026.06.23 baek3413@newspim.com

진천군수직 인수위원회는 이 같은 내용을 담은 군정 목표와 5대 군정 방침을 확정했다고 23일 밝혔다.

인수위는 그간 축적된 양적 성장 기반 위에 군민이 일상에서 변화를 체감하는 질적 성장을 구현하겠다는 비전을 이번 목표에 반영했다.

군정 목표인 '격이 다른 진천'에는 경제, 복지, 교육, 체육, 문화, 행정 전반의 수준을 한 단계 끌어올려 군민 행복으로 연결하겠다는 의미가 담겼다.

성장의 성과가 군민 삶에 실질적으로 체감될 때 지방자치의 가치가 완성된다는 판단이 반영됐다.

이를 실현하기 위한 5대 군정 방침은 ▲혁신성장 '진격' ▲정주환경 '품격' ▲일상행복 '감격' ▲미래인재 '인격' ▲맞춤행정 '적격'으로 구성됐다.

인수위는 이번 군정 목표와 방침을 민선 9기 군정 운영의 기준으로 삼아 성장과 군민 행복을 균형 있게 추진하고 모든 정책이 군민 삶과 직결되도록 우선순위를 설정해 나간다는 방침이다.

인수위원회 관계자는 "지역의 성장 기반을 이어가면서도 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 군정을 구현하는 데 초점을 맞췄다"며 "군민 목소리를 반영해 실현 가능하고 지속 가능한 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com