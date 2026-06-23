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산업클러스터학회, 저생산성 지역 혁신성장 전략 모색…한국·영국 사례 분석

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  • 산업클러스터학회 등은 19일 저생산성 지역 혁신성장 특별세션을 열었다
  • 참석자들은 지역소멸·의료격차·물류 한계를 복합 국가과제로 보고 맞춤 혁신생태계 필요성을 제시했다
  • 학계는 생활권 산업정책·통합돌봄·물류 인프라 혁신 등을 통해 지역 경쟁력과 지속가능 성장 방안을 모색했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저생산성 지역 혁신 필요성 대두
맞춤형 정책 제안으로 성장 한계 극복
지속 가능한 지역 생태계 구축 강조

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지역소멸과 생산성 정체라는 국가적 과제가 심화되는 가운데 국내 지역혁신 분야 연구자들이 한자리에 모여 저생산성 지역의 혁신성장 전략을 모색하는 학술 논의의 장을 마련했다.

(사)산업클러스터학회는 지난 19일부터 20일까지 열린 2026 지리학대회에서 한국경제지리학회, 국제지역학회와 공동으로 특별세션을 개최했다고 밝혔다.

이번 특별세션은 '저생산성 지역과 혁신성장'을 주제로 진행됐으며 한국과 영국 사례를 중심으로 지역산업정책, 생활권 산업생태계, 의료돌봄 서비스, 물류 인프라 혁신 등 다양한 분야의 연구 성과가 발표됐다.

최근 지방소멸과 수도권 집중 현상이 심화되면서 지역 간 생산성 격차는 국가 경쟁력을 위협하는 핵심 과제로 부상하고 있다. 특히 산업 기반이 취약한 중소도시와 인구감소 지역에서는 기업 유치만으로는 성장 한계가 뚜렷해지고 있어 새로운 지역혁신 모델이 요구되고 있다.

이날 첫 번째 발표에 나선 정성훈 산업클러스터학회장(강원대학교 교수)은 '저생산성 지역의 생산성 제고를 위한 혁신생태계 구축 방향'을 주제로 발표하며 한국 지역산업정책의 패러다임 전환 필요성을 강조했다. 정 회장은 "저생산성 지역은 단순히 낙후된 지역이 아니라 국가 혁신역량 확대를 위해 반드시 해결해야 할 전략적 과제"라고 진단했다.

그는 지역별 산업구조와 인구 특성이 서로 다른 만큼 획일적인 지원정책에서 벗어나 유형별 맞춤형 정책이 필요하다고 주장했다. 특히 중소도시와 지방소멸 위기 지역 등 각 지역의 여건에 맞는 차별화된 혁신생태계 구축 전략이 필요하며, 이를 위해 지역산업정책을 중심으로 보다 밀착형이고 현장 중심적인 지원수단이 마련돼야 한다고 강조했다.

지난 19일부터 20일까지 (사)산업클러스터학회(회장 정성훈 강원대 교수)는 한국경제지리학회(회장 이승철 동국대 교수), 국제지역학회(회장 이병민 건국대 교수)와 공동으로 2026 지리학대회에서 공동으로 특별세션을 개최했다. [학회 제공]

이어 발표에 나선 채지민 성신여자대학교 융합산업대학원 교수는 '생활권 산업정책과 로컬생태계 기반의 전환'을 주제로 지역발전 전략의 새로운 방향을 제시했다. 채 교수는 지역소멸 시대에 기존의 기업유치 중심 성장전략만으로는 지속가능한 발전을 담보하기 어렵다고 지적했다. 대신 지역 주민과 자원, 생활문화, 관계망을 연결하는 생활권 중심 산업정책이 새로운 대안이 될 수 있다고 설명했다.

그는 실증 연구 결과를 바탕으로 "지역의 미래는 외부 기업을 얼마나 많이 유치하느냐보다 지역 내부의 자원과 사람을 어떻게 연결하느냐에 달려 있다"고 말했다.또한 지역 내 다양한 경제주체들이 참여하는 생활권 산업생태계 구축이 장기적으로 지역 경쟁력을 높이는 핵심 요인이 될 수 있다고 분석했다.

세 번째 발표에서는 의료와 돌봄 분야에서 지역 불균형 문제를 해결하기 위한 새로운 접근법이 소개됐다.

김기영 티엘씨헬스케어 부대표는 강북삼성병원 서용진 임상교수와의 공동연구를 통해 '지역맞춤형 돌봄의료 실행 방안: 메디컬 컨시어지 모델 기반 로컬 의료 접근성 개선 연구'를 발표했다. 김 부대표는 고령화가 빠르게 진행되고 있는 지방 중소도시와 농어촌 지역에서 의료 접근성 부족 문제가 심각해지고 있다고 진단했다. 그는 병원과 환자를 연결하는 민관 협력 기반의 메디컬 컨시어지 모델을 통해 지역 의료격차를 완화할 수 있다고 설명했다.

특히 정부의 통합돌봄 정책과 연계할 경우 의료서비스 제공뿐 아니라 돌봄 서비스 연계, 건강관리 지속성 확보 등 다양한 효과를 기대할 수 있다고 밝혔다. 김 부대표는 "지역 의료문제는 단순히 병원 수를 늘리는 것으로 해결되지 않는다"며 "의료기관과 돌봄체계를 유기적으로 연결하는 통합 플랫폼 구축이 중요하다"고 강조했다.

마지막 발표에서는 영국의 대표 항만 사례를 통해 국가 핵심 인프라 혁신의 중요성이 제기됐다.

최지연 영국 티사이드대학교 교수는 박재환 교수와 데이비드 데니스 벅 연구원(퀸메리 런던대학교)과의 공동연구를 바탕으로 '펠릭스토우 항구는 왜 정체되었는가: 물류시스템의 구조적 한계와 정책적 대안'을 발표했다. 연구진은 영국 최대 컨테이너 항만인 펠릭스토우 사례를 분석해 물류시스템 혁신이 지연되는 구조적 원인을 규명했다.

특히 항만 운영의 개혁을 가로막는 '구조적 타성(Structural Inertia)' 현상을 분석하면서 '예견된 고착(Predicted Lock-in)'과 '회복탄력성의 역설(Resilience Paradox)'이라는 새로운 이론적 개념을 제시했다. 연구진은 기존 시스템이 일정 수준의 안정성과 효율성을 유지할 경우 오히려 변화 필요성을 간과하게 되고 결과적으로 미래 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 설명했다. 또한 공급망 위기와 글로벌 물류환경 변화에 대응하기 위해서는 사후 대응 중심 정책에서 벗어나 선제적 혁신과 구조 전환 중심의 정책 체계가 필요하다고 제언했다.

이번 특별세션은 지역산업과 의료, 생활권 경제, 물류 인프라 등 서로 다른 분야의 연구를 통해 지역 혁신의 공통 과제를 도출했다는 점에서 의미가 있다는 평가를 받았다.

참석자들은 저생산성 지역 문제를 단순한 경제성장 이슈가 아닌 인구, 산업, 의료, 물류가 복합적으로 얽힌 국가적 과제로 인식해야 한다는 데 의견을 같이했다. 학계에서는 앞으로도 지역 특성을 반영한 맞춤형 혁신정책과 지속가능한 지역생태계 구축 방안에 대한 연구가 더욱 확대될 것으로 전망하고 있다.

정성훈 산업클러스터학회장은 "저생산성 지역의 혁신성장은 지역만의 문제가 아니라 대한민국의 지속가능한 성장과 직결된 과제"라며 "학계와 산업계, 정책 현장이 함께 참여하는 실질적 논의가 더욱 활성화되기를 기대한다"고 말했다.

windy@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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