월드옥타, '2026 한중 경제무역박람회' 조직위출범, 中 선전서 경협교류 시동

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10월 선전 박람회 개최 앞두고 조직위원회 공식 출범

중국 시장, 글로벌 바이어 비즈니스 플랫폼 추진

약 6천명 규모 한·중 기업·기관·바이어 참여 기대

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(World-OKTA, 회장 박종범)가 지난 21일 중국 베이징에서 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'을 개최하고, 오는 10월 중국 선전에서 열리는 박람회 준비에 본격 착수했다고 밝혔다.

이번 발대식은 박람회의 성공적인 개최를 위해 조직위원회를 공식 출범하고, 국내외 참가 기업 유치와 중국 현지 협력 체계 구축, 바이어 매칭, 홍보 및 현장 운영 등 행사 준비에 속도를 내기 위해 마련됐다.

월드옥타는 이번 박람회를 대한민국 우수 기업과 중국 시장, 글로벌 바이어를 연결하는 비즈니스 교류 플랫폼으로 추진한다. 전시와 수출상담회, 투자 협력, 네트워킹 프로그램 등을 연계해 국내 기업의 중국 시장 진출과 한·중 기업 간 실질적인 협력 기회를 확대한다는 계획이다.

'2026 한·중 경제무역교류박람회'는 10월 9일부터 10일까지 중국 선전 컨벤션전시센터에서 개최되며, '제30차 세계한인경제인대회'는 10월 8일부터 11일까지 함께 진행된다. 한·중 정부 관계자를 비롯해 국내 지자체와 유관기관, 국내외 수출 희망 기업, 월드옥타 회원사, 해외 바이어, 참관객 등 약 6000명이 참여할 것으로 예상된다.

박람회 개최지인 선전은 첨단 제조업과 IT, 혁신 산업이 집적된 중국의 대표적인 경제 중심지다. 월드옥타는 선전의 산업 경쟁력과 개방적인 비즈니스 환경이 국내 기업들에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(World-OKTA, 회장 박종범)가 6월 21일 중국 베이징에서 개최한 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'에서 내외빈 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.06.23 chk@newspim.com

특히 월드옥타는 지난 6월 1일 선전시상업연합회와 업무협약을 체결한 데 이어, 중국 현지 경제단체 및 유관기관과의 협력 기반을 넓히며 박람회 준비를 구체화하고 있다. 양 기관은 참가 기업 유치와 바이어 및 현지 기업 네트워크 구축, 행사 홍보 및 운영 지원 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

조직위원회는 앞으로 참가 기업 모집과 중국 현지 바이어 및 유관기관 연계, 전시·상담 프로그램 구성, 투자 협력 및 네트워킹 운영 등 박람회 준비 전반을 순차적으로 추진한다.

특히 국내외 750여 개 기업·기관 참여와 약 2000명 규모의 바이어 유치를 목표로 한국 기업과 중국 현지 기업, 전 세계 월드옥타 회원 바이어가 함께하는 실질적인 비즈니스의 장을 마련한다는 방침이다.

이날 행사에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 베이징무역관 최강록 부관장, 선전시기업서비스그룹 이혁 부총경리, 광동성무역촉진위원회(CCPIT) 왕촉연 국제연락부 부장, 민주평화통일자문회의 서만교 중국부의장 등 주요 인사가 참석했다.

또한 박기락 북경한국인회 회장, 커시안그룹 박려나 부총재, 골드코스트한인회 김다일 부회장, 주중국대한민국대사관 이경덕 공사 겸 총영사 등 한·중 양국 경제·산업·재외동포 분야 주요 인사들이 참석해 박람회의 성공적인 개최를 위한 협력 의지를 다졌다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(월드옥타) 박종범 회장이 6월 21일 중국 베이징에서 열린 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'에서 인삿말을 하고 있다. 2026.06.23 chk@newspim.com

선전시상업연합회 측을 대표해 이혁 선전시기업서비스그룹 부총경리는 "오는 10월 열리는 한·중 경제무역교류박람회는 2026년 선전 APEC 개최를 앞두고 아시아·태평양 지역의 우수한 자원과 한·중 양국의 산업 협력 수요를 연결하는 중요한 플랫폼이 될 것"이라고 밝혔다.

이혁 부총경리는 "선전시상업연합회의 산업 회원 자원과 전시 운영 경험을 바탕으로 현지 기업 조직과 박람회 운영 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

발대식에 참석한 이경덕 주중국대한민국대사관 공사 겸 총영사는 "한·중 경제계를 대표하는 기관들이 2026년 한·중 경제무역교류박람회의 성공적인 추진을 위해 뜻을 모은 것을 환영한다"며 "이번 행사가 양국 기업 간 교류를 활성화하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 계기가 되기를 기대하며 주중국대한민국대사관도 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

박종범 월드옥타 회장은 "이번 박람회는 단순한 전시 행사를 넘어 대한민국의 우수 기업과 중국 시장, 그리고 글로벌 바이어를 연결하는 실질적인 경제 협력의 장이 될 것"이라며 "월드옥타의 글로벌 네트워크와 중국 지역 네트워크를 모아 참가 기업들이 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하고 준비해 나가겠다"고 말했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com