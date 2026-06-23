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월드옥타, '2026 한중 경제무역박람회' 조직위출범, 中 선전서 경협교류 시동

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  • 세계한인경제무역협회가 21일 중국 베이징에서 10월 선전 개최 2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위 발대식을 열었다.
  • 이번 박람회는 우수 한국 기업과 중국 시장·글로벌 바이어를 연결하는 비즈니스 플랫폼으로, 전시·상담·투자·네트워킹을 통해 실질 협력을 확대한다.
  • 월드옥타와 선전시상업연합회 등 한·중 경제단체가 협력해 750여개 기업과 2000명 바이어, 총 6000명 참여를 목표로 박람회 준비에 속도를 내고 있다.

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10월 선전 박람회 개최 앞두고 조직위원회 공식 출범
중국 시장, 글로벌 바이어 비즈니스 플랫폼 추진
약 6천명 규모 한·중 기업·기관·바이어 참여 기대

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(World-OKTA, 회장 박종범)가 지난 21일 중국 베이징에서 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'을 개최하고, 오는 10월 중국 선전에서 열리는 박람회 준비에 본격 착수했다고 밝혔다.

이번 발대식은 박람회의 성공적인 개최를 위해 조직위원회를 공식 출범하고, 국내외 참가 기업 유치와 중국 현지 협력 체계 구축, 바이어 매칭, 홍보 및 현장 운영 등 행사 준비에 속도를 내기 위해 마련됐다.

월드옥타는 이번 박람회를 대한민국 우수 기업과 중국 시장, 글로벌 바이어를 연결하는 비즈니스 교류 플랫폼으로 추진한다. 전시와 수출상담회, 투자 협력, 네트워킹 프로그램 등을 연계해 국내 기업의 중국 시장 진출과 한·중 기업 간 실질적인 협력 기회를 확대한다는 계획이다.

'2026 한·중 경제무역교류박람회'는 10월 9일부터 10일까지 중국 선전 컨벤션전시센터에서 개최되며, '제30차 세계한인경제인대회'는 10월 8일부터 11일까지 함께 진행된다. 한·중 정부 관계자를 비롯해 국내 지자체와 유관기관, 국내외 수출 희망 기업, 월드옥타 회원사, 해외 바이어, 참관객 등 약 6000명이 참여할 것으로 예상된다.

박람회 개최지인 선전은 첨단 제조업과 IT, 혁신 산업이 집적된 중국의 대표적인 경제 중심지다. 월드옥타는 선전의 산업 경쟁력과 개방적인 비즈니스 환경이 국내 기업들에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(World-OKTA, 회장 박종범)가 6월 21일 중국 베이징에서 개최한 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'에서 내외빈 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.  2026.06.23 chk@newspim.com

특히 월드옥타는 지난 6월 1일 선전시상업연합회와 업무협약을 체결한 데 이어, 중국 현지 경제단체 및 유관기관과의 협력 기반을 넓히며 박람회 준비를 구체화하고 있다. 양 기관은 참가 기업 유치와 바이어 및 현지 기업 네트워크 구축, 행사 홍보 및 운영 지원 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

조직위원회는 앞으로 참가 기업 모집과 중국 현지 바이어 및 유관기관 연계, 전시·상담 프로그램 구성, 투자 협력 및 네트워킹 운영 등 박람회 준비 전반을 순차적으로 추진한다.

특히 국내외 750여 개 기업·기관 참여와 약 2000명 규모의 바이어 유치를 목표로 한국 기업과 중국 현지 기업, 전 세계 월드옥타 회원 바이어가 함께하는 실질적인 비즈니스의 장을 마련한다는 방침이다.

이날 행사에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 베이징무역관 최강록 부관장, 선전시기업서비스그룹 이혁 부총경리, 광동성무역촉진위원회(CCPIT) 왕촉연 국제연락부 부장, 민주평화통일자문회의 서만교 중국부의장 등 주요 인사가 참석했다.

또한 박기락 북경한국인회 회장, 커시안그룹 박려나 부총재, 골드코스트한인회 김다일 부회장, 주중국대한민국대사관 이경덕 공사 겸 총영사 등 한·중 양국 경제·산업·재외동포 분야 주요 인사들이 참석해 박람회의 성공적인 개최를 위한 협력 의지를 다졌다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계한인경제무역협회(월드옥타) 박종범 회장이  6월 21일 중국 베이징에서 열린 '2026 한·중 경제무역교류박람회 조직위원회 발대식'에서 인삿말을 하고 있다.  2026.06.23 chk@newspim.com

선전시상업연합회 측을 대표해 이혁 선전시기업서비스그룹 부총경리는 "오는 10월 열리는 한·중 경제무역교류박람회는 2026년 선전 APEC 개최를 앞두고 아시아·태평양 지역의 우수한 자원과 한·중 양국의 산업 협력 수요를 연결하는 중요한 플랫폼이 될 것"이라고 밝혔다.

이혁 부총경리는 "선전시상업연합회의 산업 회원 자원과 전시 운영 경험을 바탕으로 현지 기업 조직과 박람회 운영 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

발대식에 참석한 이경덕 주중국대한민국대사관 공사 겸 총영사는 "한·중 경제계를 대표하는 기관들이 2026년 한·중 경제무역교류박람회의 성공적인 추진을 위해 뜻을 모은 것을 환영한다"며 "이번 행사가 양국 기업 간 교류를 활성화하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 계기가 되기를 기대하며 주중국대한민국대사관도 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

박종범 월드옥타 회장은 "이번 박람회는 단순한 전시 행사를 넘어 대한민국의 우수 기업과 중국 시장, 그리고 글로벌 바이어를 연결하는 실질적인 경제 협력의 장이 될 것"이라며 "월드옥타의 글로벌 네트워크와 중국 지역 네트워크를 모아 참가 기업들이 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하고 준비해 나가겠다"고 말했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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