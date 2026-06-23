법원, JTBC 등 중앙그룹 5개사 대표자 심문 시작…홍정도 부회장 출석

AI 핵심 요약beta
- 홍정도 중앙그룹 부회장이 23일 서울회생법원에 출석해 회생 신청 계열사 대표자 심문을 받았다
- 중앙홀딩스·콘텐트리중앙·중앙피앤아이·메가박스중앙·JTBC는 회생 절차를 신청했고 법원은 자산과 채권을 동결했다
- JTBC는 회생 개시 보류와 ARS 프로그램을 신청해 강제 회생 대신 자율 구조조정을 추진하고 있다
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법원에 회생 절차를 신청한 종합편성채널 JTBC 등 중앙그룹 계열사 5곳에 대한 대표자 심문 기일이 23일 열린 가운데 홍정도 중앙그룹 부회장이 서울회생법원에 출석했다.
서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 이날 오전 10시 중앙홀딩스를 시작으로 오전 11시 중앙피앤아이, 오후 2시 JTBC, 오후 3시 메가박스중앙, 오후 4시 콘텐트리중앙 순서로 심문을 진행한다. 홍 부회장은 이날 중앙홀딩스·중앙피앤아이 대표자 자격으로 법정에 출석했다.
중앙그룹 회생 사태는 JTBC가 지난 12일 총 206억 원 규모 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언하면서 시작됐다.
이틀 뒤인 지난 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생 절차 개시를 신청했다. 지난 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다.
법원은 각 사가 신청한 사건을 모두 회생2부에 배당하고 자산과 채권을 동결하는 보전 처분과 포괄적 금지 명령을 내린 상태다.
JTBC는 지난 14일 법원에 회생 절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다.
ARS는 법원이 강제 회생 절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조 조정을 협의하도록 지원하는 제도다. 재판부가 ARS 프로그램을 승인하면 회생 절차 개시를 보류할 수 있다.
pmk1459@newspim.com