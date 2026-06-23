제이앤티씨, 3D 커버글라스 2500억 수주

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글로벌 자동차 브랜드 3곳 6개 모델 적용



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 제이앤티씨가 차량용 3D 커버글라스 분야에서 총 2500억원 규모의 신규 수주를 확보했다.

23일 제이앤티씨는 지난 22일 글로벌 럭셔리 자동차 브랜드 P사와 B사를 포함한 총 3개사로부터 차량용 3D 커버글라스 신규 프로젝트를 수주했다고 밝혔다. 이번 수주 물량은 글로벌 자동차 브랜드 3개사의 6개 모델에 적용될 예정이다.

이번 차량용 3D 커버글라스는 유럽과 미국의 글로벌 럭셔리 완성차 업체 신규 모델에 적용되는 물량이다. 회사는 자율주행과 전기차 시장 확대에 따라 차량용 디스플레이가 대형화·고급화되면서 관련 부품 수요가 늘고 있다고 설명했다.

제이앤티씨 로고. [로고=제이앤티씨]

제이앤티씨는 이번 수주를 계기로 차량용 커버글라스 사업 확대를 추진한다. 회사는 2021년 차량용 3D 커버글라스 양산을 시작한 이후 코팅 기술과 품질 관리 체계를 기반으로 고객사별 요구에 대응하는 양산 공급 체계를 구축해 왔다.

회사 관계자는 "내구성 5만회 이상을 검증한 지문 방지(AF) 코팅 기술, 다양한 3D 디자인 적용이 가능한 눈부심 방지(AG) 스프레이 코팅, 곡면 인쇄 기술을 추가로 확보했다"며 "기존 3D 열성형 기술과 품질 안정화, 원가 경쟁력을 기반으로 글로벌 브랜드 3개사의 신규 프로젝트를 수주했다"고 말했다.

제이앤티씨는 이번 신규 모델 양산으로 2026년 총 7개 차량 모델에 대한 양산 공급 체계를 갖추게 된다고 설명했다. 현재 개발 중인 모델이 양산으로 전환될 경우 고객사 다변화와 중장기 매출 확대를 기대하고 있다.

조남혁 제이앤티씨 대표는 "올해 7월 중 북미 글로벌 전기차 브랜드 1곳과의 신규 프로젝트도 최종 품질 인증과 수주 확보를 앞두고 있다"며 "자율주행 기반 차량용 디스플레이 시장에서 사업 기회를 확대하겠다"고 말했다.

조 대표는 또 "회사는 하드디스크드라이브(HDD)와 유리관통전극(TGV) 유리기판 등 신사업을 추진하고 있다"며 "전장용 커버글라스 사업과 함께 신사업을 성장동력으로 육성하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com