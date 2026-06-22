신계용 과천시장 'NEXT 과천' 공약 구체화..."다음 세대 위한 100년 설계"

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핵심 공약 구체화할 정책자문기구 'NEXT 과천 위원회' 전격 출범

AX 클러스터·아주대병원 유치·과천~한강 고속화도로 등 미래 전략 추진

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = "과천의 향후 10년 더 나아가 100년의 미래를 결정지을 민선 9기 핵심 약속들을 이제 현장형 실행 계획으로 완성하겠습니다."

시민과의 소통을 바탕으로 과천의 대전환을 추진 중인 신계용 경기 과천시장은 22일 이같이 말하며 민선 9기 시정 비전과 공약 실천계획을 구체화하기 위한 매머드급 정책자문기구를 출범시켰다고 밝혔다.

NEXT 과천위원회 발대식 선포(왼쪽부터 홍찬표 NEXT 과천 위원회 위원장, 신계용 과천시장). [사진=과천시]

과천시는 이날 시청 상황실에서 분야별 전문가들이 대거 참여하는 'NEXT 과천 위원회' 발대식을 개최하고 본격적인 위원회 운영에 돌입했다.

시에 따르면 'NEXT 과천 위원회'는 신계용 과천시장의 민선 9기 핵심 슬로건인 '살기 좋은 도시를 넘어 다음 세대를 위한 도시(The NEXT City) 과천'을 실현하기 위해 구성된 핵심 브레인 기구다.

위원회는 앞으로 신 시장의 공약과 주요 정책의 세부 추진 방향을 조율하고 과천의 신성장 동력이 될 미래 전략과제를 발굴하는 중책을 맡게 된다.

NEXT 과천위원회 발대식 위촉장 수여(왼쪽부터 홍찬표 NEXT 과천 위원회 위원장, 신계용 과천시장). [사진=과천시]

이번에 출범한 위원회는 과천시정과 공약에 대한 이해도가 높고 전문성이 검증된 분야별 전문가 15명으로 전격 구성됐다.

이들은 신 시장이 공약한 과천의 미래 청사진을 ▲미래산업·인재양성 ▲녹색환경·생활 인프라 ▲복지·문화 ▲교통혁신·도시개발 등 4개 분과로 나누어 촘촘하게 논의할 예정이다.

특히 이번 위원회에서는 과천의 지도를 바꿀 굵직한 민선 9기 핵심 공약과 장기 미제 현안들이 집중 테이블에 오른다.

주요 논의 과제로는 자족도시 과천의 핵심이 될 과천형 AX(인공지능 전환) 클러스터 조성을 비롯해 시민들의 오랜 숙원인 아주대병원 및 의과대학 유치가 포함됐다.

NEXT 과천위원회 발대식 (신계용 과천시장 인사말). [사진=과천시]

여기에 수년간 지역의 뜨거운 감자였던 '신천지 건물 용도변경 문제와 경마공원 내 방첩사 부지 활용 방안'에 대한 돌파구를 모색하고 고질적인 교통 정체를 해소할 대형 인프라 사업인 '과천~한강 고속화도로 신설' 등 과천의 미래가 걸린 대형 프로젝트들이 대거 포함돼 눈길을 끈다.

이날 열린 첫 발대식에서는 위원들에 대한 위촉장 수여와 함께 이 같은 핵심 공약들을 현실화하기 위한 구체적인 로드맵 수립과 위원회 운영 방향에 대한 심도 있는 끝장 토론이 이어졌다.

발대식을 주재하며 위원들과 머리를 맞댄 신계용 과천시장은 민선 9기 공약 이행에 대한 강한 책임감과 자신감을 피력했다.

NEXT 과천위원회 발대식 (기념촬영). [사진=과천시]

신 시장은 "민선 9기는 단순히 현재 살기 좋은 도시라는 명성에 안주하는 것이 아니라 시민과 함께 과천의 위대한 변화를 완성해 나가는 골든타임"이라며 공약 추진의 시급성을 강조했다.

이어 그는 "오늘 출범한 'NEXT 과천 위원회'의 날카롭고 깊이 있는 정책 제언들을 시정에 적극 수용할 것"이라며 "이를 바탕으로 과천의 다음 10년, 100년을 지탱할 주춧돌을 놓고 선거 과정에서 도민들과 맺은 소중한 약속들을 단 하나도 빠짐없이 책임 있게 실천해 나가겠다"고 다짐했다.

1141world@newspim.com