[마감시황] 코스피, 최고가 또 썼다…9114 마감

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개인·기관 '쌍끌이 매수'…외국인 2조5000억 차익실현

SK하이닉스, 삼성전자 넘어 시총 1위 등극

코스닥도 968선 마감…외국인·기관 순매수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 22일 코스피가 장 초반 하락세를 딛고 상승 전환에 성공하며 9100선에서 거래를 마쳤다. 미국과 이란 간 후속 협상 불확실성에 9000선을 내주며 출발했지만, 장중 협상 진전 기대가 확산되면서 반등에 성공했다. SK하이닉스를 중심으로 한 반도체주 강세가 이어지며 지수는 종가 기준 최고치를 다시 썼다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55에 거래를 마쳤다. 장 초반 8950선까지 밀렸지만 이후 상승 전환에 성공하며 9100선을 회복했다. 종가 기준으로는 사상 최고치다. 개인과 기관이 각각 2조1503억원, 3038억원을 순매수했다. 반면 외국인은 2조5461억원을 순매도하며 차익실현에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 22일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 62.13포인트(0.69%) 상승한 9114.55에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 장을 마쳤다. 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 10원 오른 1537원을 기록했다. 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.06.22 leehs@newspim.com

코스피 시가총액 상위 종목은 혼조세를 나타냈다. SK하이닉스(5.61%)와 SK스퀘어(10.67%), 삼성물산(5.80%), 삼성전자우(0.90%) 등이 상승했다. 특히 SK하이닉스는 장중 291만9000원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. 반면 삼성전자(-0.14%), 삼성전기(-1.85%), 현대차(-5.22%), LG에너지솔루션(-4.70%), 삼성생명(-9.36%), HD현대중공업(-4.65%) 등은 하락 마감했다.

이날 국내 증시에서는 SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위에 오르며 새로운 이정표를 세웠다. 삼성전자가 시가총액 1위 자리를 내준 것은 2000년 11월 이후 약 25년 7개월 만이다.

SK하이닉스는 전 거래일 대비 5.57% 오른 291만8000원에 거래를 마쳤다. 시가총액은 2079조6655억원으로 삼성전자(2060조8132억원)를 약 18조8000억원 차이로 앞질렀다. 장중에는 시가총액 격차가 더욱 확대되기도 했다.

다만 삼성전자 우선주를 포함한 전체 시가총액 기준으로는 삼성전자가 여전히 우위를 유지하고 있다. 삼성전자와 삼성전자우의 합산 시가총액은 2241조5473억원으로 SK하이닉스를 약 162조원 웃돌았다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 22일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 62.13포인트(0.69%) 상승한 9114.55에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 장을 마쳤다. 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 10원 오른 1537원을 기록했다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 15만5000원(5.61%) 상승한 291만9000원에 마감하며 시가총액 1위를 기록했다. 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.06.22 leehs@newspim.com

이날 증시는 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 이행 협상이 난항을 겪고 있다는 소식에 장 초반 약세를 보였지만, 장중 협상 진전 기대가 확산되면서 반등에 성공했다.

이경민 대신증권 연구원은 "오후 들어 대형 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 지수가 보합권에서 등락했다"며 "미국과 이란 간 후속 협상 우려가 완화되면서 국제유가도 안정세를 보였다"고 분석했다.

코스닥은 전 거래일 대비 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 3115억원, 1495억원을 순매수했고 개인은 4625억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 주성엔지니어링(2.49%), 원익IPS(10.58%), HLB(5.61%), 이오테크닉스(3.91%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠(-0.85%), 에코프로비엠(-1.59%), 에코프로(-1.29%), 레인보우로보틱스(-2.88%), 코오롱티슈진(-0.49%), 리노공업(-0.22%) 등은 하락했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.0원 오른 1537.0원에 마감했다.

nylee54@newspim.com