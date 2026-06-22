[특징주] SK하이닉스, 삼성전자 제치고 코스피 시총 1위 등극

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 22일 장중 삼성전자를 제치고
- 국내 증시 시가총액 1위에 올랐다
- AI반도체·HBM 기대에 SK하이닉스 급등한
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 장중 삼성전자를 제치고 국내 증시 시가총액 1위에 오르며 강세를 보이고 있다.
22일 한국거래소에 따르면 오후 1시 35분 기준 SK하이닉스는 전 거래일 대비 4.70% 오른 287만4000원에 거래되고 있다. 장중 상승폭을 키우며 시가총액은 2062조5606억원을 기록했다.
반면 삼성전자는 전일대비 0.71% 하락한 35만1500원에 거래 중이다. 시가총액은 2054조9669억원으로 집계돼 SK하이닉스에 1위 자리를 내줬다.
인공지능(AI) 반도체 시장 확대와 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화에 대한 기대감이 SK하이닉스 주가를 끌어올린 것으로 풀이된다. 이날 SK하이닉스는 장중 6% 안팎 급등한 반면 삼성전자는 약세를 보이며 양사의 시가총액 순위가 뒤바뀌었다.
특히 삼성전자가 국내 증시 시가총액 1위에 오른 1999년 7월 이후 25년 넘게 유지해온 '대장주' 지위가 흔들렸다는 점에서 시장의 관심이 집중되고 있다. 삼성전자는 2000년 11월 이후 단 한 번도 시가총액 1위 자리를 내주지 않았지만 이날 SK하이닉스가 처음으로 이를 추월했다.
nylee54@newspim.com