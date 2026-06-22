넥슨, AI 활용 게임잼 '재밌넥' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 22일 대학생 AI 게임잼 '재밌넥' 참가자를 모집했다
- 올해 4회째로 2박3일간 팀을 구성해 게임을 제작한다
- 28일까지 모집하며 7월 24~26일 본행사와 총 700만 원 상금을 제공한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 AI를 게임 제작에 활용하는 대학생 게임잼 '재밌넥'의 참가자를 모집한다.
올해 4회째인 '재밌넥'은 2023년부터 매년 개최해온 행사다. 참가자들은 2박 3일간 팀을 이뤄 주어진 주제로 게임을 완성한다.
가장 큰 변화는 AI 네이티브 게임잼으로의 전환이다. 기존의 기획·프로그래밍·아트 포지션 구분을 없애고 게임제작자 단일 포지션으로 모집한다. 전공이나 직무 경험에 관계없이 아이디어를 게임으로 구현하려는 대학생이면 누구나 지원할 수 있다. 팀은 현장에서 구성된다.
참가자들이 다양한 AI 도구를 활용할 수 있도록 팀당 40만 원의 AI 활용 지원금을 신규 편성했다. 멘토링과 심사에는 넥슨 현업 실무진이 참여한다.
모집은 이달 28일까지 공식 홈페이지에서 진행된다. 서류 및 과제 전형을 거쳐 총 56명(14팀)을 선발한다. 본 행사는 7월 24~26일 판교 넥슨 사옥에서 열린다.
완성된 게임은 주제 적합성, 완성도, 창의성, 재미 등을 기준으로 심사한다. 대상(300만 원), 최우수상(200만 원), 우수상 2팀(각 100만 원) 등 총 4팀에 700만 원의 상금을 지급한다.
홍자현 넥슨 채용팀장은 "올해 '재밌넥'은 AI를 새로운 팀원으로 받아들여 포지션의 경계 없이 누구나 자신의 아이디어를 직접 게임으로 완성해볼 수 있도록 행사를 새롭게 설계했다"며 "AI를 적극 활용하는 게임 제작 과정을 경험하며 미래의 게임 인재들이 스스로의 한계를 뛰어넘는 도전을 펼치길 기대한다"고 말했다.
origin@newspim.com