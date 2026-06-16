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넥슨, NDC 26 개막…AI 강연 대폭 확대

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  • 넥슨이 16일 경기 판교에서 NDC 26을 개막했다.
  • 행사는 AI 등 9개 분야 51개 세션으로 진행된다.
  • AI 중심 발표·게임아트 전시·체험 행사도 연다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

게임 개발 9개 분야 51개 세션 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 주최하는 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26)'가 16일 개막했다. 오는 18일까지 3일간 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 열린다.

이번 행사는 게임 개발 관련 9개 분야 51개 세션으로 구성된다. 인공지능(AI), 기획·운영 노하우, 데이터 분석 등 게임 산업의 최신 흐름과 실무 경험을 다룬다.

넥슨이 16일 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26)'를 개막했다. 오는 18일까지 3일간 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 열린다. [사진= 넥슨]

올해는 AI가 주요 화두로 개발 현장의 구체적인 사례와 시행착오를 담은 발표가 다수 예정돼 있다. 전체 세션은 NDC 유튜브 채널로 생중계된다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 환영사에서 "AI는 정보와 콘텐츠 생성·분석 비용을 획기적으로 낮추는 혁신"이라며 "이를 적극적으로 활용하되 공감과 교감은 인간만이 할 수 있는 영역"이라고 강조했다.

강대현 넥슨코리아 공동 대표는 기조강연에서 "AI가 구현의 장벽을 낮추면서 경쟁의 무게중심이 구현 수준에서 맥락의 깊이로 이동하고 있다"라며 "유저와 함께한 경험은 어떤 경쟁사도 AI도 복제할 수 없다"고 말했다.

행사 기간 판교 사옥에서는 넥슨 IP 기반 게임아트 전시회 'NEXTAGE'가 열린다. 아티스트들이 프로젝트 제작 과정 작품부터 팬아트까지 150여 점을 선보인다.

게임 사운드 제작 과정 체험 기획전과 판교 콘텐츠거리 버스킹 공연도 함께 진행된다.

NDC는 2007년 사내 발표회로 시작해 2011년 외부 행사로 공개된 후 게임 산업 지식 공유 콘퍼런스로 자리잡았다.

지난해 오프라인으로 개최된 NDC 25는 3일간 현장 참관객 7600여 명, 온라인 생중계 조회수 5만8500회를 기록했다.

origin@newspim.com

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