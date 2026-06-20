부산은행, 하절기 취약계층 안전 지원…친환경 방향제와 응급 키트 제작

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 20일 취약계층 지원 위한 하절기 안전 상생 나눔 활동을 진행했다
- 임직원들은 유엔평화기념관·동구자원봉사센터에서 모기기피제와 구급용품 키트를 제작·포장했다
- 제작 물품은 지역 독거노인 등 취약계층에 전달돼 여름철 건강·안전 관리에 활용될 예정이다
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독거노인 등 물품 전달 예정
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 무더위와 장마철을 앞두고 BNK부산은행이 취약계층의 생활 안전 지원에 나섰다.
부산은행은 20일 지역 자원봉사센터와 연계해 '하절기 안전 상생 나눔 활동'을 실시했다고 밝혔다. 이번 활동은 여름철 취약계층이 겪는 생활 불편과 안전 위험을 줄이기 위해서다.
이날 부산은행 임직원들은 유엔평화기념관에서 친환경 모기기피 방향제를 제작했고 동구자원봉사센터에서는 응급 상황에 대비한 캔버스 구급용품 키트를 만들어 포장했다.
제작된 물품은 지역 내 독거노인 등 취약계층에 전달돼 여름철 건강과 안전 관리에 활용될 예정이다.
김용규 부산은행 경영기획그룹장은 "여름철을 앞두고 지역 주민의 생활 안전을 지원하기 위해 활동을 진행했다"며 "실생활에 도움이 되는 사회공헌을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com