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[PGA] 김주형, US오픈 공동 2위 껑충...첫 메이저 챔프 도전

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  • 김주형이 20일 US오픈 2라운드에서 3언더를 치며 공동 2위에 올랐다.
  • 지난해부터 극심한 슬럼프로 예선까지 치렀지만 난코스에서 정교한 샷으로 부활 발판을 마련했다.
  • 선두 클라크가 7언더 단독 선두를 지킨 가운데 한국 선수들은 임성재는 본선 진출, 김시우는 컷 탈락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

난코스·바람 뚫고 후반에 3버디쇼…선두 클라크와 4타차
임성재 공동 34위, 김시우 컷 탈락…셰플러는 공동 10위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한때 '포스트 우즈'로 각광받던 톰킴이 슬럼프 탈출 신호탄을 쏘는 걸까. 김주형이 남자골프 시즌 세 번째 메이저 대회인 US오픈에서 화려한 부활을 예고했다.

김주형은 20일(한국시간) 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스 골프클럽(파70)에서 열린 제126회 US오픈 2라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다. 중간 합계 3언더파 137타를 기록한 김주형은 잰더 쇼플리, 샘 스티븐스(이상 미국), 맷 피츠패트릭(잉글랜드)과 함께 공동 2위로 뛰어올랐다. 단독 선두 윈덤 클라크(미국·7언더파 133타)와는 4타 차이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.06.20 psoq1337@newspim.com

PGA 투어 통산 3승의 김주형은 지난해부터 극심한 슬럼프를 겪으며 세계랭킹이 141위까지 추락했다. 이번 대회 출전권마저 없어 지역 예선을 거쳐야 했다. 그러나 악명 높은 난코스인 시네콕 힐스에서 정교한 샷감을 뽐내며 반전의 발판을 마련했다.

이날 김주형은 5번홀(파5)에서 첫 버디를 낚은 뒤 6번홀(파4) 보기로 전반을 이븐파로 마쳤다. 후반 들어 집중력이 빛났다. 10번홀과 12번홀(이상 파4)에서 중거리 버디 퍼트를 잇달아 성공시켰고 16번홀(파5)에서 한 타를 더 줄이며 공동 2위까지 순위를 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.06.20 psoq1337@newspim.com

대회 이틀 연속 단독 선두는 클라크가 지켰다. 클라크는 중간 합계 7언더파로 2위 그룹을 4타 차로 따돌리며 통산 두 번째 US오픈 우승을 정조준했다. 이번 대회에서 커리어 그랜드슬램에 도전하는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 중간 합계 이븐파 140타로 로리 매킬로이(북아일랜드) 등과 함께 공동 10위로 도약했다.

다른 한국 선수들의 희비는 엇갈렸다. 임성재는 중간 합계 2오버파 142타를 기록하며 공동 34위로 본선 진출에 성공했다. 반면 김시우는 이날 한 타를 줄였으나 중간 합계 6오버파 146타에 그치며 컷 탈락 기준선(4오버파)을 넘지 못했다. LIV 골프의 스타 욘 람(스페인)과 브라이슨 디섐보(미국) 등도 난코스의 벽을 넘지 못하고 조기 탈락의 고배를 마셨다.

psoq1337@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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