전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[PGA] 예선 거친 김주형, US오픈 1R 공동 18위 '굿샷'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김주형이 19일 US오픈 1라운드에서 이븐파를 쳤다
  • 전반에 더블보기 포함 부진했으나 막판 버디로 공동 18위에 올랐다
  • 윈덤 클라크가 6언더파로 단독 선두, 셰플러·임성재·김시우는 부진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

악천후 및 일몰로 중단…2R에 앞서 1라운드 잔여홀 치러
윈덤 클라크 6언더파 단독 선두…셰플러 2오버파 56위
임성재 4오버파·김시우 7오버파 부진…컷탈락 위기 몰려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 예선을 거쳐 본선 무대를 밟은 김주형이 악명 높은 난코스에 몰아친시속 54km의 칼바람을 뚫고 구샷을 날렸다.

김주형은 19일(한국시간) 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스 골프클럽(파70)에서 열린 제126회 US오픈 1라운드에서 버디 4개, 보기 2개, 더블보기 1개를 묶어 이븐파 70타를 적어냈다. 악천후와 일몰로 출전 선수 156명 중 50명이 경기를 제때 마치지 못한 어수선한 상황 속에서 김주형은 공동 18위에 이름을 올리며 부활의 신호탄을 쐈다.

출전권이 없어 텍사스 지역 예선까지 거쳐 올라온 김주형은 본선의 중압감 탓인지 전반 내내 샷이 흔들렸다. 10번홀 보기로 출발한 뒤 12번홀에서 바운스백했다. 16번홀(파5)에선 티샷이 벙커에 빠지는 등 고전 끝에 더블보기를 범했다고 후반 첫 홀인 1번홀마저 스리퍼트 보기로 홀아웃하며 한때 하위권으로 밀려났다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.06.19 psoq1337@newspim.com

김주형은 라운드 막판 무서운 집중력을 발휘했다. 3번홀과 4번홀에서 송곳 같은 아이언샷을 앞세워 연속 버디를 낚으며 분위기를 바꿨다. 이어 마지막 8번홀에선 두 번째 샷을 홀 2.8m 옆에 붙인 뒤 기어이 버디 퍼트를 떨어뜨려 잃었던 타수를 모두 만회했다. 김주형은 "강풍과 까다로운 그린 세팅 탓에 전반에 실수가 나왔지만 후반 들어 퍼트 감각이 살아나 만족한다"고 소감을 밝혔다.

리더보드 최상단은 2023년 이 대회 우승자인 윈덤 클라크(미국)가 차지했다. 클라크는 16개 홀을 소화하는 동안 이글 1개와 버디 5개를 몰아치며 6언더파를 기록, 공동 2위 그룹을 4타 차로 따돌리고 단독 선두로 치고 나갔다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 1언더파 69타로 공동 9위에 안착하며 무난하게 출발했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윈덤 클라크. [사진=PGA] 2026.06.19 psoq1337@newspim.com

이번 대회에서 커리어 그랜드슬램을 노리는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 버디 4개를 잡았으나 보기 4개와 더블보기 1개를 쏟아내며 2오버파 72타로 공동 49위에 그쳤다. 역대 두 차례 준우승을 차지했던 베테랑 제이슨 데이(호주)는 허리 통증을 이기지 못하고 경기 도중 기권했다.

임성재는 보기 6개를 범하며 4오버파 74타로 공동 92위까지 밀려났고, 김시우는 더블보기 2개에 발목이 잡혀 7오버파 77타로 공동 133위까지 추락했다. 두 선수 모두 두 번째 날 잔여 경기와 2라운드에서 타수를 크게 줄여야 하는 컷 탈락 위기에 직면했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
사진
'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동