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[PGA] 셰플러, 18일 개막 US오픈서 '골든 그랜드슬램' 도전

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  • 스코티 셰플러가 18일 개막 US오픈에서 커리어·골든 커리어 그랜드슬램에 도전한다.
  • 셰플러는 메이저 4승·PGA 20승에도 US오픈 우승이 없어 이번 우승 시 남녀 통틀어 두번째 골든 커리어 그랜드슬램을 달성한다.
  • 대항마로 매킬로이·람·디섐보 등이 거론되는 가운데, 한국의 김시우도 최고 시즌을 바탕으로 유력 우승 후보로 평가받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 역사상 7번째 커리어 그랜드슬램과 사상 첫 골든 커리어 그랜드슬램에 도전한다.

시즌 세 번째 메이저 대회인 제126회 US 오픈이 오는 18일(현지시간)부터 나흘간 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스 골프클럽(파70)에서 막을 올린다. 이번 대회의 최대 관전 포인트는 단연 셰플러다. 메이저 대회 통산 4승을 포함해 PGA 투어 통산 20승을 기록 중인 셰플러는 4대 메이저 대회 중 유일하게 US 오픈 우승 트로피만 없다. 그가 이번 대회에서 정상에 오르면 진 사라젠, 벤 호건, 잭 니클라우스, 게리 플레이어, 타이거 우즈, 로리 매킬로이에 이어 역대 7번째로 커리어 그랜드슬램을 달성하게 된다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=셰플러가 15일(현지시간) 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스 골프클럽에서 연습 라운드 중 어프로치를 하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

이번 대회 파워랭킹 3위에 이름을 올린 셰플러는 2024 파리 올림픽 금메달을 보유하고 있어 우승 시 남녀 통틀어 박인비만 달성했던 골든 커리어 그랜드슬램의 주인공이 된다. 남자 골프 역사상 최초의 대기록이다. 셰플러는 올 시즌 1승에 머물러 있지만 준우승 3번을 포함해 7차례나 '톱5'에 진입하며 여전히 최정상급 기량을 유지하고 있다. 외신과 도박사들 역시 그를 가장 강력한 우승 후보로 지목했다. 셰플러는 "US 오픈은 정말 좋아하는 대회다. 꼭 목표를 달성하고 싶다"라며 강한 의지를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우. [사진=PGA] 2026.06.16 psoq1337@newspim.com

셰플러의 독주를 막을 대항마로는 세계랭킹 2위 매킬로이가 꼽힌다. 매킬로이는 올 시즌 마스터스 2연패를 달성하며 PGA 통산 30승을 채웠고, US 오픈에서 최근 2년 연속 준우승을 차지하며 이 대회에 강한 면모를 보였다. 이 외에도 LIV 골프의 욘 람과 브라이슨 디섐보, 2022년 우승자이자 파워랭킹 2위에 오른 맷 피츠패트릭 등이 우승 경쟁을 펼칠 전망이다. 반면 메이저 5승의 브룩스 켑카는 최근 손 부상으로 컨디션 난조를 겪고 있다.

한국 선수 중에는 김시우의 활약이 기대를 모은다. 김시우는 올 시즌 준우승 2번을 포함해 무려 8차례 '톱10'에 진입하며 데뷔 이후 최고의 시즌을 보내고 있다. 현재 페덱스컵 랭킹 4위, 상금 7위에 올라 있는 김시우는 파워랭킹 14위에 오르며 현지 도박사들로부터 우승 후보 상위 15위 이내로 평가받고 있다. 김시우와 함께 임성재, 김주형도 최고 권위의 US 오픈 무대에서 출격 준비를 마쳤다.

psoq1337@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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