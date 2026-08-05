SKT, 2분기 영업익 67%↑…AI 데이터센터 매출 2배 성장

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AI DC 매출 1362억원으로 92.5% 증가…'SK하이퍼' 앞세워 2029년 5GW 구축

통신사업 수익성 회복·가입자 순증…2분기 주당 배당금 830원 유지

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 본 기사는 보도자료를 바탕으로 AI 기술을 활용해 가공 및 작성되었습니다SK텔레콤은 연결 기준 올해 2분기 매출 4조3591억원, 영업이익 5660억원, 당기순이익 4660억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

매출은 데이터센터 사업 성장에 힘입어 지난해 같은 기간보다 0.5% 증가했다. 영업이익은 수익성 중심 경영과 지난해 일회성 비용에 따른 기저효과로 전년 동기 대비 67.3% 늘었고, 전 분기와 비교해서도 5.3% 증가했다.

인공지능(AI) 사업 가운데 AI 데이터센터(DC)가 가장 높은 성장세를 보였다. 2분기 AI DC 매출은 1362억원으로 전년 동기 대비 92.5% 증가했다. 생성형 AI 확산으로 고성능 컴퓨팅 인프라 수요가 늘면서 사업이 빠르게 성장한 영향이다.

서울 을지로 SK텔레콤 본사 T타워. [사진 = 뉴스핌DB]

SK텔레콤은 지난달 AI 데이터센터 사업 전담 법인인 'SK하이퍼'를 설립했다. 부지와 전력 등 핵심 인프라를 선제적으로 확보하고 글로벌 고객 유치에 나서며 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다. 오는 2029년까지 총 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하는 것이 목표다.

통신사업도 고객생애가치(CLTV) 중심 전략을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어갔다. 효율적인 마케팅과 5G·LTE 통합 요금제 출시 등을 통해 휴대전화 가입자 순증을 달성하며 고객 기반을 확대했다.

별도 기준 2분기 실적은 매출 3조1170억원, 영업이익 4277억원, 당기순이익 3106억원이다. 2분기 배당금은 1분기와 같은 주당 830원으로 결정됐다.

박종석 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 "통신사업의 안정적인 수익을 기반으로 AI 데이터센터 사업 확대 기반을 마련했다"며 "대한민국이 아시아 AI 인프라 허브로 도약하는 데 주도적인 역할을 하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com