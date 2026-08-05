신작 공백 카카오게임즈, 2분기 영업손실 230억원으로 적자 지속

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PC게임 매출 증가했지만 모바일게임 부진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 2026년 2분기 매출액 750억원, 영업손실 230억원을 기록했다.

카카오게임즈는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 2분기 매출액 750억원으로 전년 동기 대비 35% 감소했다고 5일 밝혔다. 영업손실은 전분기 대비 10% 줄었다.

사업 부문별로는 PC온라인 게임 매출이 전년 동기 대비 51% 증가한 223억원을 기록했으나 전분기 대비로는 20% 감소했다.

[로고= 카카오게임즈]

모바일 게임 매출은 527억원으로 전년 동기 대비 48%, 전분기 대비 4% 각각 감소했다. 기존 라이브 타이틀의 매출 하향 안정화와 신작 공백이 실적 부진의 주요 요인이었다는 설명이다.

카카오게임즈는 신작 출시로 실적 회복을 추진 중이다. 8월 중 K-판타지 모바일 MMORPG '도깨비의세계' 사전등록을 시작해 10월 출시를 목표로 개발 중이며 전략 어드벤처 RPG '던전 어라이즈'는 연내, 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍엄'은 내년 초 출시 예정이다. MMORPG '오딘 Q: 발키리스 콜'도 내년 초 선보일 계획이다.

포트폴리오 다각화도 추진한다. PC MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협'과 도트 그래픽 수집형 액션 RPG '가디언 메이든'의 글로벌 판권을 확보했으며 더그림엔터테인먼트와의 협업을 통해 유명 만화·웹툰 IP를 게임 개발에 활용할 계획이다.

카카오게임즈는 50만주 규모의 자사주 소각을 시작했으며 임직원 대상 주식기준성과보상제도(RSU) 도입, 자본준비금의 이익잉여금 전입, 경영진의 자사주 매입 등 중장기 주주환원책을 이행 중이다.

이시우 카카오게임즈 대표는 "앞으로 글로벌 시장에 성공 가능성이 높은 양질의 게임을 선보이는데 집중하고 지속성장을 위한 내실을 다져나갈 것"이라며 "시장 경쟁력을 중심으로 재정비한 신작들을 순차 공개하며 이용자와 주주들과의 시장 소통을 투명하게 이어가겠다"고 말했다.

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