[2026WC] 미국, 호주 2-0 제압...D조 1위로 32강 진출 확정

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개최국 미국이 주장 크리스천 풀리식의 부상 공백에도 2연승을 달리며 32강 진출을 조기 확정했다.

미국은 20일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 D조 조별리그 2차전에서 호주를 2-0으로 완파했다. 1차전에서 파라과이를 4-1로 대파했던 미국은 승점 6점을 확보, 남은 경기 결과와 상관없이 토너먼트행 티켓을 거머쥐었다. A조의 멕시코에 이어 이번 대회 두 번째 32강 진출이다. 1승 1패(승점 3)가 된 호주는 조 2위를 유지한 채 최종전에서 운명을 가리게 됐다.

주장이자 에이스인 풀리식의 종아리 부상 결장으로 전력 누수가 우려됐지만 미국은 경기 시작과 동시에 호주를 강하게 압박하며 주도권을 잡았다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국의 알렉스 프리먼이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 미국 대 호주에서 팀의 두 번째 골을 터뜨리고 동료들과 기뻐하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

전반 11분 파라과이전 멀티골의 주인공 폴라린 발로건이 왼쪽 측면을 완벽하게 허문 뒤 날카로운 크로스를 올렸다. 이 공이 호주 수비수 캐머런 버지스의 몸에 맞고 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 행운의 자책골이었다.

전반 막판 추가골이 터졌다. 전반 43분 프리킥 상황에서 서지뇨 데스트가 때린 슈팅이 수비벽을 맞고 높게 떴다. 문전에 있던 알렉산더 프리먼이 이를 놓치지 않고 헤더로 밀어 넣었다. 최초 판정은 오프사이드였으나 VAR 판독 결과 호주 수비수 제이컵 이탈리아노가 프리먼보다 뒤에 있었던 것으로 확인돼 정상 득점으로 인정됐다.

벼랑 끝에 몰린 호주는 후반 시작과 동시에 교체 카드 3장을 동시에 꺼내 들며 반격에 나섰다.

호주는 후반 17분 네스토리 이란쿤다의 역습에 이은 크리스티안 볼파토의 논스톱 슈팅으로 만회골을 노렸으나 공은 골대 위를 벗어났다. 후반 20분 코너 메트칼프의 강력한 왼발 중거리 슈팅 역시 미국 골키퍼 맷 프리즈의 정면으로 향했다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국의 알렉스 프리먼이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 미국 대 호주에서 팀의 두 번째 골을 터뜨리고 포효하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

경기 후반 호주의 총공세는 미국의 육탄 방어에 막혔다. 후반 40분 조던 보스의 패스를 받은 제이슨 제리아가 문전에서 결정적인 기회를 잡고 슈팅을 날렸지만, 미국의 타일러 애덤스가 온몸으로 막아내며 실점 위기를 넘겼다.

미국은 오는 26일 튀르키예와 조별리그 최종전을 치른다. 호주는 같은 날 파라과이를 상대로 토너먼트 진출에 도전한다.

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