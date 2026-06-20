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[2026WC] 미국, 호주 2-0 제압...D조 1위로 32강 진출 확정

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  • 미국이 20일 호주를 2-0으로 꺾고 32강을 확정했다
  • 풀리식 공백에도 자책골·프리먼 골로 2연승을 이어갔다
  • 호주는 총공세에도 무득점해 최종전서 토너먼트 도전을 남겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개최국 미국이 주장 크리스천 풀리식의 부상 공백에도 2연승을 달리며 32강 진출을 조기 확정했다.

미국은 20일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 D조 조별리그 2차전에서 호주를 2-0으로 완파했다. 1차전에서 파라과이를 4-1로 대파했던 미국은 승점 6점을 확보, 남은 경기 결과와 상관없이 토너먼트행 티켓을 거머쥐었다. A조의 멕시코에 이어 이번 대회 두 번째 32강 진출이다. 1승 1패(승점 3)가 된 호주는 조 2위를 유지한 채 최종전에서 운명을 가리게 됐다.

주장이자 에이스인 풀리식의 종아리 부상 결장으로 전력 누수가 우려됐지만 미국은 경기 시작과 동시에 호주를 강하게 압박하며 주도권을 잡았다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국의 알렉스 프리먼이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 미국 대 호주에서 팀의 두 번째 골을 터뜨리고 동료들과 기뻐하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

전반 11분 파라과이전 멀티골의 주인공 폴라린 발로건이 왼쪽 측면을 완벽하게 허문 뒤 날카로운 크로스를 올렸다. 이 공이 호주 수비수 캐머런 버지스의 몸에 맞고 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 행운의 자책골이었다.

전반 막판 추가골이 터졌다. 전반 43분 프리킥 상황에서 서지뇨 데스트가 때린 슈팅이 수비벽을 맞고 높게 떴다. 문전에 있던 알렉산더 프리먼이 이를 놓치지 않고 헤더로 밀어 넣었다. 최초 판정은 오프사이드였으나 VAR 판독 결과 호주 수비수 제이컵 이탈리아노가 프리먼보다 뒤에 있었던 것으로 확인돼 정상 득점으로 인정됐다.

벼랑 끝에 몰린 호주는 후반 시작과 동시에 교체 카드 3장을 동시에 꺼내 들며 반격에 나섰다.

호주는 후반 17분 네스토리 이란쿤다의 역습에 이은 크리스티안 볼파토의 논스톱 슈팅으로 만회골을 노렸으나 공은 골대 위를 벗어났다. 후반 20분 코너 메트칼프의 강력한 왼발 중거리 슈팅 역시 미국 골키퍼 맷 프리즈의 정면으로 향했다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=미국의 알렉스 프리먼이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 미국 대 호주에서 팀의 두 번째 골을 터뜨리고 포효하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

경기 후반 호주의 총공세는 미국의 육탄 방어에 막혔다. 후반 40분 조던 보스의 패스를 받은 제이슨 제리아가 문전에서 결정적인 기회를 잡고 슈팅을 날렸지만, 미국의 타일러 애덤스가 온몸으로 막아내며 실점 위기를 넘겼다.

미국은 오는 26일 튀르키예와 조별리그 최종전을 치른다. 호주는 같은 날 파라과이를 상대로 토너먼트 진출에 도전한다.

psoq1337@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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