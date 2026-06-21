사천문화재단, 차기 대표이사 인선 임박…시민단체 "전문성·경영능력 고려해야"

AI 핵심 요약beta
- 사천문화재단 대표이사 임기 만료가 이달 말로 다가왔다.
- 지역 문화예술계와 시민들이 전문성 있는 인선을 요구했다.
- 공정하고 투명한 선발 기준 마련 필요성이 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천문화재단 대표이사 임기 만료가 이달 말로 다가온 가운데 지역 문화예술계와 시민들을 중심으로 차기 대표이사 인선을 두고 전문성과 공정성 확보를 요구하는 목소리가 커지고 있다.
사천문화재단은 문화정책 기획과 축제 운영, 문화예술인 지원, 문화콘텐츠 개발 등 지역 문화예술 진흥과 시민 문화 향유 확대를 위한 사업을 수행하는 기관이다. 사천시가 항공우주산업과 해양관광 자원을 연계한 도시 경쟁력 강화에 나서면서 재단의 역할도 확대되는 상황이다.
이와 관련해 지역 문화예술계는 대표이사가 단순 운영을 넘어 문화정책 방향을 제시하고 지역 문화예술 생태계를 이끌 수 있는 전문성과 리더십을 갖춰야 한다는 지적이 나온다.
한 관계자는 "문화예술 분야에 대한 이해와 경험을 바탕으로 지역 예술인과 소통하고 사업을 추진할 역량이 필요하다"고 말했다.
인선 과정의 공정성과 투명성 확보를 요구하는 목소리도 이어졌다. 지역 자영업자 A씨는 "시민 세금으로 운영되는 기관인 만큼 객관적인 기준에 따른 선발이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 시민사회단체 관계자도 "정치적 고려보다 전문성과 경영 능력을 우선해야 한다"고 조언했다.
지역사회에서는 이번 인선이 재단의 역할과 위상을 가르는 계기가 될 수 있다는 점에서 사천시의 선발 기준과 절차에 관심이 쏠리고 있다.
m25322532@newspim.com