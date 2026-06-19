[KLPGA] 서교림, 김민별 7언더, 인카금융 더헤븐 마스터즈 첫 날 공동 선두

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서교림과 김민별이 한국여자프로골프(KLPGA) 인카금융 더 헤븐 마스터즈(총상금 10억원) 1라운드에서 공동 선두에 올랐다.

서교림은 19일 경기 안산 더헤븐 컨트리클럽 웨스트·사우스 코스(파72)에서 열린 대회 첫날 이글 2개, 버디 4개에 보기 1개를 기록해 7언더파 65타를 적어냈다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 7일 강원도 원주의 성문안 컨트리클럽(파72·6615야드)에서 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈 마지막날 우승 후 쏟은 코피를 닦고 있다. [사진=KLPGA] 2026.06.07 iaspire@newspim.com

지난 7일 마친 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승을 차지한 서교림은 12일 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈 2라운드에서 컷 탈락했다. 하지만 서교림은 이날 5번 홀(파3)과 7번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 전반에만 2타를 줄였다. 후반에는 10번 홀(파4) 버디에 이어 13번 홀(파4)에서 이글을 성공했다. 16번 홀(파4)에서는 보기를 범했지만, 17번 홀(파4)에서 버디로 이를 만회했다. 이후 18번 홀(파5)에서는 이날 두 번째 이글에 성공했다.

서교림과 함께 공동 1위에 오른 김민별은 이날 버디만 7개를 잡았다. 1~2번 홀에서 연속 버디를 기록한 그는 7~9번홀까지 3연속 버디에 성공하며 전반을 마무리했다. 후반에도 15번 홀(파3), 18번 홀(파5)에서 버디를 더해 1라운드를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 생애 첫 우승 트로피를 안은 김민별. [사진= KLPGA] 2024.10.13 fineview@newspim.com

서교림과 김민별에 이어 최예림(휴온스 골프단)이 버디 7개와 보기 1개로 6언더파 66타를 기록했다. 공동 선두에 1타 뒤진 3위다. 남은 라운드에서 통산 첫 승에 도전한다.

직전 열렸던 한국여자오픈에서 우승했던 김민솔은 버디 5개를 잡았지만, 보기 4개를 범하며 1언더파 71타로 공동 47위에 그쳤다.

willowdy@newspim.com