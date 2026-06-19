강기윤 당선인 "시민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경 조성"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장 당선인이 19일 침수취약시설을 찾아 장마 대비 태세를 점검했다
- 팔용배수펌프장에서 배수펌프·비상전력·운영체계를 확인하고 집중호우 대응방안을 논의했다
- 신촌우수저류시설 공정·안전관리와 침수저감 효과를 점검하며 사전 대비 강화 의지를 밝혔다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 장마를 앞두고 침수 취약 시설의 대비 태세를 확인하기 위한 경남 창원시의 현장 점검이 진행됐다.
19일 강기윤 창원시장 당선인 측에 따르면 강 당선인은 팔용배수펌프장과 신촌우수저류시설 설치 사업 현장을 찾아 침수예방시설 운영 실태와 재난 대응 체계를 점검했다.
강 당선인은 팔용배수펌프장에서 배수펌프 가동 상태를 비롯해 비상 전력 공급 체계, 펌프 운영 현황 등을 살펴보고 집중호우 시 신속 대응 방안에 대해 관계자들과 논의했다.
이어 신촌우수저류시설 설치 공사 현장을 방문해 공정 추진 현황과 향후 공사 일정 보고를 받은 뒤 현장을 둘러보며 안전관리 실태를 확인했다.
강 당선인은 이 자리에서 사업 완료 후 예상되는 침수 피해 저감 효과와 인근 지역 영향 등을 점검하며, 집중호우 시 우수 저류 기능이 안정적으로 작동할 수 있는지 여부를 살폈다.
강기윤 당선인은 기상이변으로 "국지성 호우가 잦아지고 있는 상황에서 사전 대비가 중요하다"고 "재난 대응에서 과한 대비라는 인식은 없다. 작은 위험 요인도 놓치지 않고 점검해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com