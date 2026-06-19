강기윤 당선인 "시민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경 조성"

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장마 대비 침수취약 시설 점검

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 장마를 앞두고 침수 취약 시설의 대비 태세를 확인하기 위한 경남 창원시의 현장 점검이 진행됐다.

강기윤 창원시장 당선인이 19일 팔용배수펌프장과 신촌우수저류시설 설치 사업 현장을 방문해 침수예방시설 운영 현황과 사업 추진 상황을 점검하고 있다.[사진=창원시장직 인수위원회] 2026.06.19

19일 강기윤 창원시장 당선인 측에 따르면 강 당선인은 팔용배수펌프장과 신촌우수저류시설 설치 사업 현장을 찾아 침수예방시설 운영 실태와 재난 대응 체계를 점검했다.

강 당선인은 팔용배수펌프장에서 배수펌프 가동 상태를 비롯해 비상 전력 공급 체계, 펌프 운영 현황 등을 살펴보고 집중호우 시 신속 대응 방안에 대해 관계자들과 논의했다.

이어 신촌우수저류시설 설치 공사 현장을 방문해 공정 추진 현황과 향후 공사 일정 보고를 받은 뒤 현장을 둘러보며 안전관리 실태를 확인했다.

강 당선인은 이 자리에서 사업 완료 후 예상되는 침수 피해 저감 효과와 인근 지역 영향 등을 점검하며, 집중호우 시 우수 저류 기능이 안정적으로 작동할 수 있는지 여부를 살폈다.

강기윤 당선인은 기상이변으로 "국지성 호우가 잦아지고 있는 상황에서 사전 대비가 중요하다"고 "재난 대응에서 과한 대비라는 인식은 없다. 작은 위험 요인도 놓치지 않고 점검해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 마련하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com