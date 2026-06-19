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[일본 증시] 닛케이, 7일 연속 상승...키옥시아 10만엔 돌파·후지쿠라 상한가

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AI 핵심 요약

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  • 일본 증시는 19일 닛케이주가가 7거래일 연속 상승하며 사상 최고치를 또 경신했다.
  • AI·반도체·전선주에 매수세가 몰렸지만 단기 과열로 차익실현 매도가 확산되며 장중 등락이 컸다.
  • 미·이란 협상 불투명 등 지정학 리스크 속에 대형 반도체·은행·해운주가 약세를 보인 가운데 거래대금은 역대 두 번째 규모를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 19일 닛케이주가는 7거래일 연속 상승하며 연일 사상 최고치를 경신했다. 닛케이주가가 7거래일 연속 오른 것은 2025년 4월 23일~5월 2일 이후 처음이다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 0.28%(196.57엔) 상승한 7만1250.06엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)는 0.57%(23.22포인트) 내린 4044.96포인트로 마감하며 3거래일 만에 하락했다.

간밤 미국 증시에서 기술주들이 강세를 보이면서 도쿄 시장에서도 인공지능(AI)·반도체 관련주에 매수세가 몰렸다. 다만 매수세가 한 차례 진정된 뒤에는 단기 과열에 대한 경계감으로 차익실현 매물이 출회되면서 하락하는 장면도 많았다.

닛케이주가는 장중 한때 500엔 넘게 떨어지며 7만1000엔 아래로 밀리기도 했다.

장 초반에는 미국 기술주 상승세를 이어받아 어드밴테스트와 키옥시아 등 AI·반도체 관련 종목을 중심으로 매수세가 선행했다. 이에 따라 주가 상승폭은 한때 900엔에 육박했다. 키옥시아 주가는 사상 처음으로 10만 엔 선을 돌파했다.

또 18일 실적 전망을 상향 조정한 후지쿠라에도 매수 주문이 집중됐으며, 다른 전선주로도 투자자들의 관심이 확산됐다. 후지쿠라는 이날 상한가로 마감했다.

그러나 매수세가 일단락된 이후 주가는 하락세로 돌아섰다. 지수가 전날까지 6거래일 동안 약 6900엔 급등한 만큼, 광범위한 종목에서 차익실현 매도가 우세해졌다.

특히 지수 기여도가 큰 도쿄일렉트론 등 그동안 크게 올랐던 종목들을 중심으로 하락세가 나타났다. 의약품주와 은행주도 약세를 보였으며, 호르무즈 해협 봉쇄로 강세를 보였던 해운주 역시 매도세에 밀렸다.

로이터통신은 이날 오후 "J.D. 밴스 미국 부통령이 미국과 이란이 전쟁 종식을 위해 마련한 14개 항목의 양해각서(MOU)를 둘러싸고 이날 스위스에서 이란 측 협상 대표와 회담할 예정이었으나 출발을 취소했다"고 보도했다.

당초 미국·이란과 중재국인 파키스탄 등이 참여하는 첫 협상은 19일 스위스에서 열릴 예정이었다. 미국과 이란 간 협상의 향방이 불투명해진 점도 증시에 부담 요인으로 작용했다.

도쿄증권거래소 프라임시장의 거래대금은 약 14조609억 엔으로 역대 두 번째 규모를 기록했다. 거래량은 31억5419만 주였다. 상승 종목은 648개, 하락 종목은 873개, 보합 종목은 41개였다.

주요 종목 중에서는 로옴, 스크린홀딩스, 르네사스일렉트로닉스가 상승했다. 반면 패스트리테일링, 이비덴, 신에츠화학공업은 하락했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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