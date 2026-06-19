경과원, 프랑스 파리서 도내 디지털 제조 기술기업 8개사 지원

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'비바테크(VivaTech) 2026'서 글로벌 투자유치와 유럽 시장 진출 지원하며 해외 투자기관과 협력

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 프랑스 파리에서 열린 '비바테크(VivaTech) 2026'에서 도내 디지털 제조(DX)기업 8개사의 글로벌 투자유치와 유럽 시장 진출을 지원하며 해외 투자기관과의 협력 기반을 확대했다고 19일 밝혔다.

비바테크 경기도 DX존 전경. [사진=경과원]

비바테크는 올해 10주년을 맞은 유럽 대표 혁신 기술 전시회다.

경과원은 올해 비바테크 참가 지원의 핵심 목표를 단순 전시 참가를 넘어 글로벌 투자유치와 기업 성장 기반 확보에 두고 투자유치 가능성이 높은 도내 디지털 제조 기술기업 8개사를 선발해 지원했다.

특히 참가기업을 대상으로 기업별 IR 컨설팅, 투자자 매칭, 투자유치 전략 수립 등을 사전 지원하며 해외 투자자 관점에서 기업 경쟁력을 높이는 데 집중했다.

개막 첫날인 17일에는 경과원과 프랑스 다쏘시스템(Dassault Systèmes), KIC 유럽이 도내 중소기업의 유럽 진출 지원을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 도내 기업들은 다쏘시스템의 첨단 제조 소프트웨어와 글로벌 네트워크를 활용할 수 있는 협력 기반을 마련하게 됐다.

같은 날 저녁 참가기업들은 'Tech along the Seine River' 네트워킹 행사에 참여해 프랑스 디지털산업협회(Afnum), 현지 투자기관 및 산업 관계자 200여 명과 교류하며 유럽 시장 진출과 투자 협력 기회를 확대했다.

또 18일 열린 '경기 스케일업 피칭 데이'에서는 경기 DX존 참가기업과 한국관 참가기업들이 해외 투자사를 대상으로 기술력과 성장 가능성을 발표하며 후속 투자 협의 기반을 마련했다.

행사 기간 중 운영된 '경기 DX존'에는 ㈜유비씨(산업용 디지털 트윈), ㈜엔엑스엔랩스(AI 기반 패션 가상모델)를 비롯한 도내 강소기업들이 참여해 기술 시연, 비즈니스 상담, 해외 벤처캐피털 대상 IR 피칭, 현지 기관 네트워킹 등을 진행했다.

김현곤 경과원장은 "비바테크는 세계 투자자와 혁신기업이 만나는 글로벌 기술 혁신 플랫폼"이라며 "경과원은 '경기도 글로벌 스케일업 통합 플랫폼'을 통해 해외 VC 매칭부터 투자 연계, 현지 파트너 발굴까지 전 과정을 지원해 도내 기업의 투자유치와 글로벌 진출 성과를 이끌어내겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com