LS증권, 러너블 스포츠 페어 공식 후원

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10km 실내 러닝트랙 '투혼 인사이더런' 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 소셜 러닝 플랫폼 러너블이 개최하는 '런 라이드 하이크 페어(RUN RIDE HIKE FAIR)' 행사에 공식 스폰서로 참여한다고 19일 밝혔다.

런 라이드 하이크 페어는 로드 러닝, 사이클링, 하이킹을 결합한 스포츠 박람회다. 행사는 마라톤 러닝트랙, 자전거 전용 서킷, 푸드존, 스포츠 브랜드 부스 등 관람과 체험 프로그램으로 구성된다.

LS증권은 이번 행사에서 시그니처 프로그램인 '투혼 인사이더런'을 운영한다. 10km 길이의 실내 마라톤 러닝트랙을 마련하고 참가자들의 완주를 지원한다.

[사진=LS증권]

LS증권은 해당 프로그램을 통해 스포츠에 관심이 높은 고객과의 접점을 확대하고, 디지털 브랜드 '투혼'을 활용한 브랜드 활동을 진행한다. 회사 측은 투자와 스포츠가 공유하는 꾸준함, 페이스 조절, 완주 등의 요소를 고객에게 전달하는 데 의미가 있다고 설명했다.

윤주익 LS증권 Digital영업본부장 상무는 "마라톤은 짧은 순간의 폭발력보다 꾸준함과 페이스 조절, 끝까지 완주하는 인내로 완성되는 종목"이라며 "이는 단기 성과보다 장기적 관점에서 자산을 함께 키워가는 LS증권의 투자 철학과도 맞닿아 있다"고 말했다.

이번 행사는 오는 8월 1일부터 2일까지 고양시 킨텍스 제1전시장 7~8홀에서 열린다. 세부 내용은 행사 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com