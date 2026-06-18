LS증권, 와인복합문화공간에서 투혼클럽 고객 대상 세미나 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 주식시장 전망 및 투자전략 강연…와인클래스와 공연도 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 18일 투혼클럽 고객 대상 '투혼클럽 투자세미나 with 와인클래스' 행사를 개최했다고 밝혔다.

LS증권에 따르면 이번 행사는 지난 13일 서울 강남구에 있는 와인복합문화공간 도운에서 진행됐으며, 최근 금융환경 변화에 따른 투자 대응전략을 모색함과 더불어 특별한 문화적 경험까지 제공하고자 마련됐다.

LS증권이 지난 13일 서울 강남구에 있는 와인복합문화공간 도운에서 투혼클럽 고객을 대상으로 투자전략 세미나 행사를 개최했다. [사진=LS증권]

행사에서는 염승환 LS증권 이사가 연사로 나서 주식시장 전망 및 투자전략에 대해 강연했다. 이어 와인클래스와 가수 이예준 씨의 공연도 진행됐다.

투혼클럽은 LS증권의 VIP 고객 대상 서비스다. 투혼클럽 대상자로 선정되면 ▲VIP투자세미나 초청 ▲문화공연·전시회 초청 ▲생일상품권 증정 ▲명절선물 지급 ▲수수료·이자 우대 ▲전용 상담 서비스 등의 혜택이 제공된다.

전찬호 LS증권 Prime영업팀 팀장은 "앞으로도 자산관리를 넘어 고객의 니즈에 부합하는 다양한 프로그램을 지속적으로 마련할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com