호남·제주 메가시티 특위, 제조혁신 현장 점검…피지컬AI 협력 강화

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캠틱종합기술원 방문, 미래첨단산업 육성 전략 논의

초광역 산업협력 모델 구축·제조혁신 생태계 조성 모색

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북도지사직 인수위원회 산하 '5극3특 호남제주 메가시티 특별위원회'가 미래 제조혁신 현장을 찾아 피지컬AI 기반 산업 육성 및 초광역 협력 방안을 논의했다.

호남제주 메가시티 특별위원회는 지난 18일 허강무 위원장과 박진희 부위원장 등 위원들이 전주첨단벤처단지 내 캠틱종합기술원을 방문해 현장간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

호남·제주 메가시티 특위 제조혁신 현장 점검[사진=이원택 전북지사 당선인 인수위]2026.06.19 lbs0964@newspim.com

이번 간담회는 피지컬AI와 스마트제조 기반의 미래 제조혁신 역량을 점검하고, 호남·제주권 초광역 산업협력 모델과 미래 성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 피지컬AI와 제조로봇, 드론모빌리티, 에너지 산업 등 전북의 미래첨단산업 육성 방안과 호남제주 메가시티 산업협력 전략, 제조혁신 생태계 조성 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

특위 위원들은 전주첨단벤처단지 운영 현황과 캠틱종합기술원의 주요 사업을 청취한 뒤 복합소재뿌리기술센터와 드론기술개발지원센터 등 주요 시설을 둘러보며 제조혁신 추진 현황과 기업 지원체계를 살폈다.

캠틱종합기술원은 연구개발과 기술사업화, 기업 성장 지원, 인재 양성 기능을 연계한 제조혁신 플랫폼을 구축해 자율제조와 로봇, 드론모빌리티, 우주·항공·방산, 탄소복합재 등 미래산업 분야 경쟁력 강화를 지원하고 있다.

또 피지컬AI 기반 제조혁신 생태계 조성과 제조창업 플랫폼 'J-Valley' 구축을 통해 전북 제조산업의 디지털 전환과 인공지능 전환을 선도하고 있다.

노상흡 원장은 "호남제주 메가시티는 전북의 미래 성장동력을 확보하기 위한 중요한 전략"이라며 "피지컬AI와 스마트제조를 기반으로 초광역 산업협력의 핵심 거점 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.

허강무 위원장은 "호남제주 메가시티는 미래산업을 함께 육성하는 초광역 성장전략"이라며 "전북이 제조혁신과 피지컬AI 산업을 선도할 수 있도록 정책 지원과 협력을 확대해 나가겠다"고 말햤다.

lbs0964@newspim.com