유바이오로직스, 알츠하이머 치료백신 3분기 임상 신청

베타아밀로이드·타우 단백질 동시 겨냥…기존 항체제 대비 약가 10분의 1 수준

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 백신 개발 전문기업 유바이오로직스가 알츠하이머 치료백신의 국내 임상 1상 시험계획(IND)을 올 3분기 중 식품의약품안전처에 신청한다고 19일 밝혔다.

유바이오로직스는 미국 출자회사 팝바이오텍과 공동 설립한 합작법인 '유팝라이프사이언스'를 통해 본 백신의 개발권을 보유하고 있다. 임상 1상 데이터 확보 후 글로벌 제약사를 대상으로 라이선스 아웃을 추진할 계획이다.

회사에 따르면 개발 중인 알츠하이머 백신의 주요 경쟁력은 기존 항체 치료제 대비 압도적으로 낮은 약가와 우수한 투약 편의성이다. 고승범 유화증권 연구원은 "파이프라인은 레켐비 등 기존 항체 치료제 대비 투약 비용을 10분의 1 수준(연간 300만~400만원)까지 낮출 수 있다"고 밝혔다. 기존 치료제가 주기적인 병원 방문과 장시간 정맥주사를 필요로 하는 반면, 치료백신은 연 수회 접종만으로 효능 유지가 가능해 환자와 의료진의 편의성을 높인다.

유바이오로직스 로고. [사진=유바이오로직스]

본 백신은 알츠하이머의 핵심 병인인 베타아밀로이드와 타우 단백질을 동시에 겨냥하는 '듀얼 타깃' 치료백신이다. 팝바이오텍의 나노입자 표면 항원디스플레이 기술(SNAP)과 유바이오로직스의 고유 면역증강 기술(EuIMT)을 융합해 체내에서 강력하고 안정적인 면역 반응을 유도한다. 팝바이오텍은 미국 국립보건원(NIH)의 소기업 기술이전(STTR) 프로그램 과제에 선정돼 약 250만달러(약 35억~37억원)의 연구비를 지원받으며 전임상 단계부터 상업화 가능성을 높게 평가받았다.

유바이오로직스는 기존 콜레라 백신 중심의 공공백신 사업에서 나아가 알츠하이머, RSV, 대상포진 등 고부가가치 프리미엄 백신 시장으로 영역을 확장하고 있다. 최근 이사회를 통해 1100억원 규모의 제3공장 증설을 승인해 향후 프리미엄 백신 전용 주사제형 생산 인프라 구축에 속도를 내는 중이다.

회사 관계자는 "올 3분기 IND 신청을 시작으로 개발을 본격화해 주요 파이프라인으로 육성할 방침"이라고 전했다. 한편 회사는 동일 플랫폼을 활용한 파킨슨병 치료백신 연구에도 이미 착수해 치료백신 분야의 파이프라인을 지속 강화하고 있다.

nylee54@newspim.com