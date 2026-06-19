오뚜기, 울산에 글로벌 물류 거점 완공…수출 대응 속도전

최대 9980팔레트 보관 가능…입출고·피킹 자동화 체계 구축

WMS·WCS 기반 운영 정확도 강화…글로벌 물류 경쟁력 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 증가하는 해외 수요에 대응하기 위해 울산에 자동화 물류 거점을 마련했다. K푸드 수출 확대 흐름 속에서 보관·입출고·피킹 등 물류 전 과정을 고도화해 글로벌 공급 대응력을 높이겠다는 전략이다.

오뚜기는 울산 삼남에 조성한 '삼남 글로벌 로지스틱스 센터'를 완공했다고 19일 밝혔다. 이 센터는 건축 연면적 5560평, 지하 1층~지상 5층 규모의 자동화 창고로 조성됐다. 최대 9980팔레트까지 보관할 수 있어 늘어나는 수출 물량에 신속하고 안정적으로 대응하는 글로벌 물류 거점 역할을 맡는다.

(주)오뚜기 삼남 글로벌 로지스틱스 센터 전경. [사진=오뚜기 제공]

센터에는 입출고, 스티커 작업, 피킹 등 물류 전 과정에 최적화된 설계가 적용됐다. WMS(창고관리시스템), WCS(창고제어시스템) 등 자동화 설비 기반 운영 체계와 통합 모니터링 시스템도 갖췄다. 이를 통해 물류 처리 시간을 줄이고 운영 정확도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

오뚜기는 지난 18일 센터 완공을 기념해 준공식도 열었다. 행사에는 내부 관계자 55명이 참석했으며 테이프 커팅, 오버헤드도어 오픈식, 준공 현판식 등이 진행됐다.

오뚜기 관계자는 "글로벌 수요가 성장하는 상황 속에서 삼남 글로벌 로지스틱스 센터는 최첨단 자동화 물류 공급 체계를 바탕으로 물류 경쟁력 강화를 이끄는 주요 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 증가하는 수출 물량에 안정적으로 대응할 수 있는 운영 체계를 구축하기 위해 노력할 예정"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com