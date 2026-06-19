자이글, 국내 최초 무선 고주파 복부마사지기 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자이글의 프리미엄 고주파 뷰티·헬스케어 브랜드 자이글온이 오는 20일 오후 9시 40분 롯데 One TV 홈쇼핑을 통해 웨어러블 고주파 장운동기 '셀 375'를 공식 출시한다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 셀 375는 국내 최초 무선 고주파 복부마사지기다. 복부에 착용하는 웨어러블 형태로 설계돼 선에 구애받지 않고 집안일이나 운동 등 일상생활 중에도 편리하게 사용할 수 있다.

또한 셀 375는 자이글온의 고주파 기술력을 바탕으로 무선 환경에서도 안정적인 고주파 출력을 구현했다. 고주파 기기의 특성상 안정적인 출력 구현이 중요해 무선 적용이 어려웠던 한계를 극복한 결과다.

[사진=자이글]

제품에는 100만 Hz 고주파 에너지, LED 광파, 분당 8,000회의 진동 기능이 적용됐다. 고주파·진동·광파를 결합한 3중 복합 케어로 복부를 효과적으로 관리할 수 있도록 설계됐다. 고주파 강도는 5단계로 조절 가능하며 리모컨으로 착용 중에도 손쉽게 조작할 수 있다. 벨크로 타입의 벨트와 탄성 소재를 적용해 체형에 맞게 밀착 착용할 수 있으며 움직임이 많은 상황에서도 흘러내림을 최소화했다.

셀 375는 고효율 BLDC 모터를 탑재해 분당 8,000회의 진동 자극이 상하·좌우·회전 방식으로 복부 전반에 고르게 전달된다. 전기전자 KC 인증과 금속 알레르기 시험 인증을 완료해 안전성을 확보했다.

자이글 관계자는 "고주파 의료기기를 통해 축적한 기술력과 고객 경험을 바탕으로 여름철 복부 관리에 관심이 높아지는 시기에 맞춰 국내 최초 무선 고주파 복부마사지기를 선보이게 됐다"며 "셀 375는 자이글온의 핵심 고주파 기술과 사용자 편의 기능을 집약한 제품"이라고 말했다.

한편 자이글온은 롯데 One TV 출시를 기념해 20일까지 고객 참여 이벤트를 진행한다. 방송 중 퀴즈 이벤트 참여 고객을 대상으로 프리미엄 주방 그릴과 바디드라이어를 증정하며 참여자 전원에게는 피크닉 세트를 제공한다. 전화 상담 신청 고객과 구매 고객을 대상으로 뷰티 LED 돔, 백화점 상품권, 신제품 고주파 뷰티 디바이스 등 다양한 경품을 제공하는 특별 프로모션도 함께 진행할 예정이며 당첨자는 24일 발표된다.

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