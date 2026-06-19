삼현, 글로벌 휴머노이드 로봇 핵심 부품 연속 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 휴머노이드 로봇 핵심 부품의 연속 수주에 성공했다고 19일 밝혔다. 회사는 관절 액추에이터 수주에 이어 또 다른 글로벌 톱티어 휴머노이드 로봇 기업으로부터 양산을 전제로 한 프로토타입 수주를 추가로 확보했다.

회사에 따르면 이번 추가 수주는 단일 고객사 의존에서 벗어나 복수의 글로벌 완제품 기업들을 신규 고객사로 확보한 것이다. 삼현은 모터, 제어기, 감속기가 통합된 액추에이터 공급에 이어 로봇의 심장부에 해당하는 핵심 관절 코어 부품까지 연속 수주에 성공했다. 이는 글로벌 빅테크 기업들이 요구하는 다양한 스펙에 맞춰 맞춤형으로 융합 공급할 수 있는 기술 대응력을 보여주는 것이다.

삼현 로고. [사진=삼현]

수주에 성공한 휴머노이드용 관절 핵심 부품은 제한된 공간 내에서 정밀한 움직임과 극도의 힘을 발휘해야 하는 휴머노이드의 특성에 맞춰 고효율 전자기 설계와 고밀도 권선 기술이 집약된 제품이다. 가혹한 열 발생 문제를 해결하는 우수한 방열 구조와 초정밀 제어 성능을 동시에 갖췄다. 자동차 전장 시장에서 다져온 삼현의 대량 생산 제조 노하우와 품질 관리 능력이 글로벌 로봇 제조사들의 선택을 이끌어낸 것으로 분석된다.

삼현 박기원 대표이사는 "이번 연속 수주는 글로벌 로봇 시장의 주요 기업들이 삼현을 대체 불가능한 핵심 파트너로 인정하기 시작했다는 강력한 증거"라며, "모듈부터 핵심 코어 단품까지 아우르는 다각적인 연쇄 수주 파이프라인을 발판 삼아 폭발하는 글로벌 휴머노이드 시장에서 입지를 확대하고, 실질적인 양산 매출 성장을 통해 기업 가치 제고와 주주 이익 극대화를 이루어 나가겠다"고 강조했다.

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