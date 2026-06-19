씨피시스템, 美 인텔 반도체 장비에 고청정 케이블 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이블체인 전문기업 씨피시스템이 미국 인텔의 현지 공장에 적용되는 반도체 엣지그라인더 장비에 고청정 케이블 보호솔루션 'G-클린체인'을 공급했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 엣지그라인더는 반도체 웨이퍼 또는 기판의 가장자리를 정밀하게 연삭해 미세 파손을 줄이고 수율을 높이는 핵심 가공 장비다. 최근 AI 반도체 수요 증가에 따른 첨단 패키징 투자 확대와 공정 고도화로 장비 내부 부품의 정밀도와 구동 안정성 기준이 높아지고 있다.

G-클린 케이블체인은 독일의 프라운호퍼 IPA를 통해 클린룸 최고 등급인 'ISO Class 1' 인증을 획득했다. 장비 내부에서 케이블과 호스를 안정적으로 보호하면서 고속 반복 구동 과정에서 발생하는 마찰 분진과 케이블 간섭을 최소화하도록 설계됐다. 미세 오염에 민감한 반도체 생산 라인에서는 청정도와 내구성이 부품 선택의 핵심 경쟁력으로 작용한다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

씨피시스템은 이미 삼성전자, SK하이닉스, 대만 TSMC, 폭스콘의 생산 라인향 장비에도 G-클린체인을 적용해 기술력을 입증해 왔다. 회사는 이번 인텔향 공급을 통해 하이엔드 반도체 시장 공략을 강화하고 글로벌 반도체 소부장 시장 내 공급처 다변화를 추진할 계획이다.

씨피시스템 관계자는 "고청정 기술력이 적용된 제품이 글로벌 대표 반도체 기업인 인텔의 미국 공장 도입 장비에 탑재됐다는 점에서 의미가 있다"며 "까다로운 반도체 장비 시장에서 신뢰성 실적을 쌓아가고 있는 만큼 이를 회사의 새로운 성장 축으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com