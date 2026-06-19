'2026 공예주간' 부여서 19일 개막…열흘간 전국이 '공예 잔치'

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국공예·디자인문화진흥원(이하 공진원)과 함께 19일부터 28일까지 올해로 9회째를 맞는 '2026 공예주간'을 개최한다.

문화체육관광부가 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 19일부터 28일까지 올해로 9회째를 맞는 '2026 공예주간'을 개최한다. [사진=뉴스핌 DB]

올해 행사는 지역 고유의 공예자원에 주목한다. 부여의 백제문화부터 세종·공주의 생태와 역사, 부산·울산의 해양문화까지 각 지역 문화 자원을 공예로 새롭게 해석해 공유하는 한편, 체류형 여행 프로그램을 통해 공예와 관광을 연계한 문화 경험도 제공한다.

거점도시로 선정된 충남 부여에서는 19일 개막식을 시작으로 '공예로 머무는 부여'를 주제로 한 프로그램이 진행된다. 규암면 '123사비공예마을'의 공방과 상점, 문화공간이 함께 참여하는 공예마을형 축제로 열려, 방문객들은 마을을 거닐며 전시와 체험 프로그램을 즐기고 백마강변 공예시장에서 공예품을 만나볼 수 있다.

서울 공진원(KCDF) 갤러리에서는 18일부터 28일까지 특별전시 '로컬감각'이 열린다. 부여, 세종, 전주, 울산, 칠곡, 제주 등 참여 지역에서 활동하는 작가 12명의 대표작을 통해 지역 고유의 재료와 기술, 문화 속에서 형성된 '공예 감각'을 선보인다.

전국 5개 권역 10개 도시에서도 지역 특성을 살린 프로그램이 운영된다. 세종·공주 권역에서는 생태공예 전시와 시장(국립세종수목원), 구석기 토기 제작 행사(석장리박물관), '공예를 따라 떠나는 하루' 문화관광 프로그램이 진행되고, 전주·고창 권역에서는 '과정의 공예' 전시와 치유 여행, 지역 공방·작가가 함께하는 시장이 마련된다.

부산·울산 권역에서는 바다 재즈&공예 축제(아난티코브)와 공예 전시(빌라오아시스 오픈스튜디오)가, 칠곡·구미 권역에서는 지역 산업 소재를 재해석한 전시와 강연이, 제주·서귀포 권역에서는 흠 있는 생활 공예품을 저렴하게 만날 수 있는 '파치마켓'과 도내 공방 투어가 진행된다.

전국의 공예창작지원센터와 공예오픈스튜디오도 동참한다. 청주공예창작지원센터는 '손맛시장: 도심 속 힐링 캠프'를, 진주공예창작지원센터는 작가와 대화하고 공예작업을 체험하는 '진주_공예를 담다'를 진행하며, 경기·나주·김해 센터도 다양한 프로그램을 선보인다. 완주 오픈스튜디오는 숲속 공예 수업과 농작물 수확 체험으로 구성한 '캠핑위크'를, 창원 오픈스튜디오는 동남권 공예 명장 초청전 '장인의 공간'을 연다. 전국 공방 218개와 사립 미술관·박물관 등도 '공예주간 프렌즈'로 참여해 특별 전시와 시장, 일일 강좌 등을 운영한다.

문체부 정향미 문화예술정책실장은 "'공예주간'은 공예를 일상 가까이에서 만나고 즐길 수 있는 문화축제"라며, "올해 '공예주간'이 공예와 지역을 연결하고 지역문화와 관광에 활력을 더하는 계기가 되기를 바란다"라고 밝혔다.

2026 공예주간 포스터. [자료= 문체부] 2026.06.18 fineview@newspim.com

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