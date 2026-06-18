경남교육청, 2027년 개교 신설학교 4곳 교명 확정

지역 특색에 맞춘 교명 사용

↑[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 2027년 문을 여는 도내 신설학교 4곳의 교명을 지역 역사와 공동체 정체성을 반영해 최종 확정했다.

도교육청은 지난 3월 '2026년도 제1회 교명심의위원회'를 열고 교육 공동체 의견을 수렴한 뒤 지역적 특색을 종합적으로 검토해 신설 학교 4곳의 교명안을 마련했으며 관련 행정 절차를 거쳐 7월 중 최종 고시할 예정이라고 18일 밝혔다.

(가칭)석금산중학교 조감도[사진=경남도교육청] 2026.06.18

양산시 동면 금산리에 들어서는 (가칭)석금산중학교는 '삼산중학교'라는 이름을 갖게 된다. 학교가 자리한 석산·금산·가산 일대의 옛 지명인 '삼산(三山)'을 사용해 세 지역을 아우르는 역사적 정체성을 드러내고 특정 지명 사용으로 인한 인근 지역의 소외감을 줄이겠다는 취지를 반영했다.

거제시 장평동에 설립되는 (가칭)장평고등학교의 교명은 기존 가칭을 유지한 '장평고등학교'로 결정됐다. '긴 들판'을 뜻하는 지역명 장평(長坪)을 그대로 사용해 지역의 역사적 맥락을 잇고 넓은 들판처럼 학생들의 가능성이 확장되기를 바라는 교육적 의미를 담았다. 향후 지역 교육의 한 축을 담당하는 학교로 자리매김하겠다는 의지도 교명에 반영했다.

창원시 진해구 용원동에 들어서는 (가칭)신항고등학교는 '진해신항고등학교'로 이름을 정했다. 진해와 신항을 함께 표기해 신항 배후도시로 성장하는 지역의 특성을 분명히 하는 한편, 이미 운영 중인 '진해신항초', '진해신항중'과의 명칭 연계를 통해 학교군의 통일성을 확보하고 학생·지역 주민의 인지도를 높이려는 목적이다.

창원시 진해구 장천동에 설립되는 (가칭)진해나래울학교는 최종 교명으로 '진해나래울학교'를 사용한다. 지역명 '진해'에 날개를 뜻하는 '나래', 울타리를 의미하는 '울'을 결합해 특수교육 대상 학생들이 보호와 존중을 받는 환경 속에서 각자의 꿈을 펼치도록 지원하겠다는 의미를 담았다.

도교육청은 이 학교가 지역 특수교육의 거점 역할을 수행할 것으로 보고 교명에 상징성을 부여했다.

도교육청은 교명심의위원회 의결 이후 입법 예고와 '경상남도립학교 설치 조례' 개정 등 절차를 진행해 왔으며 관련 절차가 마무리되는 대로 다음달 중 교명을 최종 확정·공고할 계획이다.

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