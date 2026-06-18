최학범 경남도의장 "제12대 의회 폐원…민생 현안 해결 주력"

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493일 회기 1508건 의안 처리 성과 기록

청렴도 상위권 유지와 인턴십 기회 제공

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 제12대 경남도의회가 임기 종료와 함께 의정 성과를 정리하고 조직 정비와 정책 활동 결과를 도민에게 설명했다.

최학범 경남도의회 의장은 18일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "제433회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 제12대 의회를 공식 폐원했다"고 밝혔다. 이어 기념 동판 제막식과 의정성과 브리핑을 통해 지난 4년간의 활동을 설명했다.

최학범 경남도의회 의장은 18일 오전 도의회 브리핑룸에서 제12대 경남도의회 임지종료와 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=경남도의회] 2026.06.18

제12대 도의회는 '현장 중심 의정'을 내세워 민생 현안 해결에 주력했다. 총 493일 회기 동안 1508건의 의안을 처리했으며 조례 735건과 대정부 건의안 188건을 발의·채택했다.

의정 전문성 강화를 위한 조직 정비도 병행됐다. 예산정책담당관과 입법평가 기능을 신설하고 정책지원관을 전 상임위원회에 배치해 입법과 정책 연구 지원 체계를 구축했다.

대외 평가에서도 일정한 성과를 보였다. 소셜미디어 운영과 정책연구 분야 등에서 수상 실적을 거뒀고 청렴도 평가에서도 상위권을 유지했다.

지역 현안 대응을 위한 특별위원회 활동도 이어졌다. 일자리와 지역소멸 등 과제를 다루기 위해 9개 특위를 운영했으며, 도내 6개 대학과 협약을 맺고 34명에게 인턴십 기회를 제공했다.

전국시도의회의장협의회 등과 공조해 주요 현안을 중앙정부에 건의하는 등 광역 협력에도 나섰다.

최 의장은 "도민의 신뢰를 바탕으로 의정 활동을 이어왔다"며 "축적된 기반을 토대로 지역 발전을 위한 역할은 계속돼야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com