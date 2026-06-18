"한 끼의 힘"…이랜드재단·본아이에프, 취약 청소년·청년 500명 지원

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고객 참여 기부금 500만원에 이랜드재단 매칭 지원 더해 총 1000만원 조성

본우리반상 전국 매장서 진행…목표 판매량 5000그릇 3주 만에 달성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드재단과 본아이에프가 고객 참여형 기부 캠페인을 통해 마련한 후원금 1000만원을 취약계층 청소년·청년 지원에 활용한다.

이랜드재단과 본아이에프는 18일 서울 영등포구 본아이에프 사옥에서 후원금 전달식을 열고 '착한 메뉴 맛있는 기부' 캠페인을 통해 조성한 후원금을 사각지대 미래세대 지원 사업에 사용한다고 밝혔다.

이랜드재단-본아이에프 착한 메뉴 맛있는 기부' 캠페인 후원금 전달식 (왼쪽부터 이랜드재단 이윤정 본부장, 위키코리아 임귀복 대표, 본아이에프 컨세션본부 이재의 본부장). [사진=이랜드 제공]

올해로 4회째를 맞은 해당 캠페인은 가정의 달인 5월 한 달간 본우리반상 전국 매장에서 진행됐다. 고객이 베스트 메뉴 3종 중 하나를 주문하면 메뉴 1개당 1000원이 자동 기부되는 방식이다.

이번 캠페인은 진행 3주 만에 목표 판매량인 5000그릇을 달성했다. 이를 통해 고객 참여 기부금 500만원이 조성됐으며, 이랜드재단이 동일 금액을 매칭 지원해 총 1000만원 규모의 후원금이 마련됐다.

후원금은 위키코리아 등 협력 단체를 통해 가정밖청소년, 자립준비청년, 취약 다문화가정 자녀, 은둔·고립청년 등 500명에게 외식상품권 형태로 전달될 예정이다.

이랜드재단 관계자는 "이번 지원이 사각지대에 놓인 청소년과 청년들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

본아이에프 관계자는 "고객들의 일상적인 선택이 소중한 나눔으로 이어져 목표를 조기 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 전국 매장을 활용한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 이랜드재단과 본아이에프는 2022년부터 결식 우려 청소년 지원과 식사 나눔 활동을 이어오고 있다. 이번 지원을 포함해 현재까지 약 5000명의 취약계층 청소년과 미래세대에게 식사를 지원했다.

mkyo@newspim.com