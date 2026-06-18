김관영 전북지사, 고창·정읍 재해예방 현장 점검…여름철 안전관리 강화

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재해복구사업 추진상황 확인, 집중호우 대비 현장 대응 점검

도로공사 현장 폭염대책 점검, 근로자 안전관리 당부

[고창·정읍=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사가 고창과 정읍의 재해복구사업 및 도로공사 현장을 찾아 집중호우와 폭염에 대비한 안전관리 실태를 점검했다.

김 지사는 고창군 해리면 해리교차로 옹벽 복구사업 현장과 정읍시 고부면 고부~영원 지방도 확포장공사 현장을 방문해 사업 추진상황과 재난 대응체계를 점검했다고 18일 밝혔다.

김관영 전북지사가 18일 고창과 정읍지역 재해복구 사업 등을 현장점검을 벌였다.[사진=전북자치도]2026.06.18 lbs0964@newspim.com

김 지사는 먼저 지난해 집중호우로 일부 보강토옹벽이 유실된 해리교차로 복구 현장을 찾아 공사 진행 상황을 보고받고 현장 관계자들과 간담회를 가졌다.

전북자치도는 총사업비 20억 원을 투입해 보강토옹벽 복구와 도로 재포장, 배수시설 정비, 회전교차로 개선사업을 추진하고 있다.

현재 공정률은 75%로 이달 말 본선 구간을 우선 개통하고 오는 8월 전체 사업을 마무리할 계획이다.

김 지사는 "집중호우와 태풍 등 여름철 자연재난에 대비해 배수시설과 사면, 옹벽 등 취약시설 점검을 강화하고 공사장 안전관리에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

이어 정읍시 고부~영원 지방도 확포장공사 현장을 방문해 폭염 대응 실태를 점검했다. 김 지사는 근로자 휴게시설 운영 현황과 온열질환 예방대책을 확인하고 작업시간 조정, 휴식시간 보장, 냉방장비와 음용수 비치 등 안전수칙 이행 여부를 살폈다.

특히 폭염 속 현장 근로자들의 건강 보호와 안전사고 예방을 위한 철저한 관리의 중요성을 강조했다. 김 지사는 "기후변화로 집중호우와 폭염이 일상화되고 있는 만큼 재난 예방이 무엇보다 중요하다"며 "재해예방사업을 신속히 추진하고 철저한 현장관리를 통해 도민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 전북자치도는 여름철 자연재난 대책기간 동안 재해복구사업장과 재해취약시설에 대한 현장점검을 지속 실시하고 폭염 취약계층 보호와 근로자 안전관리 강화 등 선제적 재난 대응체계를 운영할 계획이다.

lbs0964@newspim.com