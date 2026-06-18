주말 전국에 비…장마는 '아직'

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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 금요일인 오는 19일부터 내리는 비는 주말까지 이어질 전망이다.

기상청은 18일 정례브리핑에서 "남쪽 북태평양 고기압과 북쪽 찬 공기 경계에 형성된 정체전선에서 발달한 저기압과 대기 불안정 영향으로 19일부터 비가 전국적으로 확대되겠다"고 예보했다.

[안동=뉴스핌] 정일구 기자 = 전국 대부분 지역에 비가 내린 20일 경북 안동 하회마을에서 우산을 쓴 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.05.20 mironj19@newspim.com

비는 19일 오전 제주도에서 내리기 시작해 오후에 남부지방으로 확대된다. 중부지방에서는 밤부터 비가 내릴 전망이다. 비는 토요일인 오는 20일 저녁 대부분 그치겠다. 다만 강동 영동 지역은 일요일인 오는 21일까지 비가 이어질 수 있다.

예상 강수량은 중부 내륙 10~60mm, 충청권 20~60mm, 남부 지방 30~80mm, 전남남부서해안·남해안·지리산 부근 100mm 이상, 강원 영동 50~100mm(많은 곳 120mm 이상), 제주도 50~150mm(많은 곳 200mm 이상)이다.

기상청은 전국에 내리는 비는 일시적 영향으로 장마철에 들어섰다고 보기 어렵다고 분석했다.

기상청은 "여름철 북태평양고기압이 확장하면서 남쪽 고온다습한 공기를 북상시켜 일시적으로 영향을 주지만 21일 북쪽에서 찬 공기가 다시 내려와 남쪽 고온다습한 공기가 세력을 못 가진다"며 "이 공기들이 지속적으로 영향을 줘야 장마철에 들어서는 것"이라고 설명했다.

비가 그친 다음 주부터는 구름이 많고 곳에 따라 소나기가 내릴 수 있다. 다음 주에는 무더위가 주춤할 전망이다. 낮 기온은 평년 수준인 25~29도와 비슷하거나 1~2도 높겠다.

jason14@newspim.com