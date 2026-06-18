상반기 급성심장정지 환자 1만6000명…심폐소생술에 생존율 '2.7배' 껑충

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급성심장정지 환자 78%, 질병으로 발생

대부분 가정에서 발생…생존율 지속 상승

일반인 심폐소생술 시행률, 전년비 2.7%p↑

질병청 "응급상황에서 적절히 대응하도록"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난해 상반기 발생한 급성심장정지 환자가 1만6000명을 넘어선 가운데 목격자가 심폐소생술을 시행할 경우 미시행 시보다 생존율이 2.7배나 높아지는 것으로 나타났다.

질병관리청은 18일 2025년 상반기 발생한 급성심장정지 환자 1만6229건 중 1만6045건(98.9%)에 대한 조사가 완료돼 그 결과를 발표했다.

급성심장정지 주요 발생 원인(2025년 상반기) [자료=질병관리청]

2025년 상반기 조사 주요 결과, 심근경색 등 심인성과 뇌졸중 등 질병에 의한 발생이 77.6%였다. 추락, 운수사고, 목맴 등 질병 외에 의한 발생이 22%로 집계됐다.

주요 발생 장소로는 상업시설, 도로·고속도로 등 공공장소(18.6%)보다 가정, 요양기관 등 비공공장소(65.6%)에서 더 많이 발생했다. 특히 가정에서의 발생은 전체 47%로 가장 많았다.

급성심장정지 환자 생존율 현황에 따르면, 생존 상태로 퇴원한 환자 수(생존자)는 1501건으로 집계됐다. 생존율은 9.4%로 2024년 상반기(9.2%) 대비 0.2%포인트(p) 늘어 지속적인 상승세를 보였다. 혼자서 일상생활이 가능할 정도로 뇌 기능이 회복된 상태로 퇴원한 환자 수(뇌 기능 회복자)는 1001건으로 뇌기능회복률은 6.2%였다. 2024년 상반기(6.4%) 대비 0.2%p 상승했다.

일반인 심폐소생술 시행 여부에 따른 생존율 및 뇌기능회복률 [자료=질병관리청]

일반인 심폐소생술이 시행된 경우는 4500건으로 일반인 심폐소생술 시행률은 32.9%로 집계됐다. 2024년 상반기 30.2% 대비 2.7%p 증가했다. 일반인 심폐소생술이 시행된 경우 생존율은 15.3%(생존자 수 688건)로 나타났다. 뇌 기능 회복률은 11.5%(뇌 기능 회복자 수 516건)였다.

반면, 일반인 심폐소생술이 미시행된 경우는 1834건으로 집계됐다. 이 중 생존율은 5.6%(생존자 수 102건), 뇌 기능 회복률은 3.3%(뇌기능 회복자 수 61건)에 불과했다.

질병청은 "일반인 심폐소생술이 시행된 경우 미시행된 경우보다 생존율은 2.7배, 뇌 기능 회복률은 3.5배 높은 것으로 나타났다"며 "일반인 심폐소생술의 중요성이 다시 한번 확인됐다"고 설명했다.

아울러 질병청은 급성심장정지 환자의 생존율을 높이기 위해서는 목격자의 신속한 초기 대응이 중요하다고 강조했다. 환자를 목격한 경우 즉시 119에 신고하고 구급대가 도착하기 전까지 심폐소생술을 시행해야 한다. 또한, 주변에 자동심장충격기(AED)가 있는 경우 적극 활용하는 것이 중요하다.

질병청은 오는 12월 중 '2025년 연간 급성심장정지조사 결과'를 발표할 예정이다. '2025 상반기 급성심장정지조사 통계'는 국가손상정포털에서 확인할 수 있다.

임승관 질병청장은 "급성심장정지 환자 생존율이 지속적으로 상승하고 있어 매우 긍정적"이라며 "환자 생존에 결정적인 역할을 하는 심폐소생술의 중요성이 다시 한번 확인된 만큼 국민 누구나 응급 상황에서 적절히 대응할 수 있도록 심폐소생술 교육과 홍보를 지속적으로 강화해야 한다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com