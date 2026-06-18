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나우동인, 송파 올림픽 3대장 설계시장 정조준...올림픽훼밀리부터

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  • 나우동인건축사사무소가 18일 송파구 설계성과·미래비전 간담회를 열고 올림픽훼밀리타운·선수촌·아시아선수촌 등 올림픽 3대장 수주 도전을 밝혔다.
  • 올림픽훼밀리타운에는 동수 축소와 4만평 센트럴파크·초고급 하이엔드 설계·지하문정역 연계 등 수평적 랜드마크 코어 전략을 제시했다.
  • 나우동인은 잠실 MICE 등 지역 실적과 가락시장 현대화 설계를 내세워 송파 정비사업 장악과 올림픽 3대장 수주 시 설계비 1000억원 돌파를 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올림픽훼밀리에 4만평 규모 센트럴파크 등 파격 설계 제안
고도제한 한계 극복 위한 수평적 개방감 및 랜드마크 코어 철학 강조
올림픽 3대장 모두 도전장…모두 성공시 설계비만 1000억

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "올림픽훼밀리타운을 시작으로 하반기에 발주될 것으로 예상되는 올림픽 선수촌과 내년에 예상되는 아시아 선수촌 등 올림픽 3대장에 대해서도 재건축 설계 1위 회사로서 새로운 주거 디자인을 계속 제시하고 도전해 나갈 생각입니다."

안대호 나우동인건축사사무소 대표이사는 18일 서울 서초구 본관 대회의실에서 열린 송파구 주요 설계 프로젝트 성과 및 대규모 주거단지 미래 비전 공유 기자 간담회에서 이같이 포부를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 18일 오후 송파구 주요 설계 프로젝트 성과 및 대규모 주거단지 미래 비전 공유 기자간담회에서 발언하는 안대호 나우동인건축사사무소 대표이사 2026.06.18 dosong@newspim.com

현재 무려 18개 설계사가 지원하며 유례없는 각축전이 벌어지고 있는 송파구 올림픽훼밀리타운 재건축 수주전을 목전에 두고 압도적인 정비사업 실적과 지역 마스터플랜 노하우를 전면에 내세우며 기선제압에 나선 것이다.

나우동인은 올림픽훼밀리타운을 필두로 올림픽 재건축 3대장이라고 불리는 올림픽 선수촌 아파트와 아시아 선수촌 아파트 등에 모두 설계 도전장을 내민다는 방침이다.

◆ 올림픽훼밀리에 4만평 규모 센트럴파크 등 파격 설계 제안

이날 간담회는 안 대표의 개회 인사와 청사진 제시를 시작으로 ▲나우동인 경쟁력 소개 ▲올림픽훼밀리타운 핵심 비전 브리핑 ▲기자단 질의응답 순으로 밀도 있게 진행됐다. 안 대표는 특히 발언의 상당 부분을 송파구에 대한 각별한 애정과 탄탄한 실적을 입증하는 데 할애했다.

안 대표는 "개인적으로 송파구에 거주하는 주민이기도 하지만 무엇보다 잠실 종합운동장 주경기장 리모델링과 잠실 스포츠 및 MICE 복합공간 조성 등 송파구 내 굵직한 핵심 마스터플랜을 직접 수행하며 지역에 대한 이해도를 남다르게 축적해 왔다"고 운을 뗐다.

실제로 나우동인은 대지면적 29만㎡ 규모의 매머드급 프로젝트인 잠실 MICE 복합공간 민간투자사업 설계에 참여해 지난해 서울시 심의 일반 건축물 부문 대상을 거머쥐었다.

또한 사업면적 탄천 한강정비 및 탄천보행교 신설사업을 수행했으며 송파구 건축상 우수상을 받은 올림픽회관 설계도 성공적으로 마쳤다. 최근에는 총 2483가구 규모의 오금현대아파트 재건축 현상설계에서도 쟁쟁한 대형 경쟁사들을 제치고 선정됐다.

안 대표는 나우동인만의 특징으로 재건축 특화 전문성과 인허가 돌파 속도를 꼽았다. 그는 "타 대형 설계사무소들이 공장이나 공항 및 대형 공공건축에 분산 집중할 때 우리는 오직 재개발과 재건축이라는 텃밭에 역량을 집중해 왔다"며 "서울시가 요구하는 공공의 이익과 주민들이 갈망하는 향과 조망 및 통풍과 숨은 면적을 완벽히 조화시키는 노하우를 확보하고 있어 가장 까다롭다는 서울시 통합 심의 등 인허가 과정을 그 누구보다 속도감 있게 이끌어낼 수 있다"고 자신했다.

이날 간담회에서는 오는 29일 결정나는 올림픽훼밀리타운 설계 청사진도 제시됐다. 이 단지는 인근 성남비행장으로 인한 고도제한 탓에 최고 26층까지만 지을 수 있다는 구조적 약점을 안고 있다.

◆ 고도제한 한계 극복 위한 수평적 개방감 및 랜드마크 코어 철학 강조

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 18일 오후 송파구 주요 설계 프로젝트 성과 및 대규모 주거단지 미래 비전 공유 기자간담회에서 올림픽훼밀리타운에 대해서 브리핑하는 정의석 나우동인건축사사무소 2부문 상무. 2026.06.18 dosong@newspim.com

나우동인은 이를 돌파하기 위해 단순한 층수 경쟁을 포기하고 수평적 랜드마크와 개방감이라는 승부수를 던졌다. 설계안 브리핑을 맡은 정의석 상무는 "기존 68개동으로 빽빽했던 단지를 33개동으로 과감히 축소해 건폐율을 대폭 낮췄다며 그렇게 확보한 단지 중앙 공간에 송파대로부터 탄천변까지 가로 776m 세로 115m에 달하는 4만평 규모의 센트럴파크를 조성했다"고 설명했다. 지하 공간 또한 2만7000평에 달하는 매머드급 종합 커뮤니티 시설을 지하에 전면 배치해 수영장과 종합체육관 등을 조성한다.

안 대표는 "단지 중앙에 엄청난 규모의 큰 뉴욕의 센트럴 파크 같은 공원을 설치했다"며 "주민들은 단지 내부를 쳐다봐도 다 공원을 보게 되며 조망과 향과 통풍에 모두 유리하게 된다"고 설명했다. 이는 인근 지역 주민들과도 일부 공유할 수 있는 공공성을 띠고 있어 향후 서울시 인허가를 원활하게 통과하기 위한 전략적 포석으로 풀이된다.

단위 가구 내부 역시 한 차원 높은 하이엔드 기준을 제시했다. 층수 제한의 답답함을 극복하기 위해 전 가구에 오픈 테라스 및 3면 개방 설계를 적용했다. 또한 실내 천정고를 2.6m로 대폭 상향하고 가구당 1대의 전용 엘리베이터를 제공하는 등 초고급 주거 환경의 공식을 구현했다. 송파대로 변에는 프리미엄 랜드마크 이미지를 강조하기 위한 하이브릿지와 트리플 스카이 라운지를 제안했다.

이러한 특화 설계의 기저에는 나우동인이 주창하는 랜드마크 코어 철학이 자리하고 있다. 안 대표는 "건물만 덩그러니 높게 짓는 1차원적 마천루의 시대는 지났다"며 "도시의 문화와 입지의 철학을 담아내고 4만평 규모의 중앙 광장처럼 압도적인 수평적 공간감을 통해 세계인들이 찾아오는 지역 사회의 핵심 거점을 만들겠다"고 역설했다. 담장을 높게 치고 외부를 철저히 통제하는 것이 아니라 지역과 자연스럽게 어우러지는 열린 단지를 지향한다는 것이다.

단지 구역 외곽에 위치한 문정역(약 500m 거리)과의 지하 연결 제안이 현실성이 있느냐는 질문도 제기됐다. 나우동인 측은 "현재 문정역에서 단지 인근의 테라타워 2차까지는 지하 공공 보행 통로가 이미 수립되어 연결된 상태"라며 "단지 앞 작은 도로만 건너 지하로 연계하면 입주민들이 문정역까지 원스톱으로 이동할 수 있기 때문에 실현 가능성이 매우 높은 제안"이라고 설명했다.

이어 외부인 유입 우려에 대해서는 "성수동 트리마제나 압구정 재건축 단지들의 설계 노하우를 살려 외부 상가 동선과 입주민 전용 출입 동선을 유기적이고 완벽하게 분리할 것"이라며 "프라이버시를 철저히 보호하면서도 지역 사회와의 조화를 이루는 것이 진정한 하이엔드"라고 덧붙였다.

올림픽훼밀리 설계비는 약 320억원 규모다. 평당 설계비로 환산하면 7만에서 8만원 선으로 최근 목동 등 주요 정비사업장과 동일한 수준이지만 연면적이 43만평에 달하는 매머드급 사업지이다 보니 총액이 큰 편이다.

◆ 올림픽 3대장 모두 도전장…모두 성공시 설계비만 1000억

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 18일 오후 송파구 주요 설계 프로젝트 성과 및 대규모 주거단지 미래 비전 공유 기자간담회 현장 2026.06.18 dosong@newspim.com

나우동인은 이번 간담회를 기점으로 송파구 정비사업 장악력을 더욱 굳건히 다질 계획이다. 올림픽훼밀리타운 적격심사에서 1등으로 통과하며 기호 1번을 부여받은 자신감을 바탕으로 하반기 발주가 예상되는 올림픽 선수촌 아파트와 내년 추진될 아시아 선수촌 아파트 등 송파 올림픽 3대장 모두에 적극 도전장을 내민다는 방침이다. 단지 규모를 점쳐본다면 세 단지 모두 수주할 경우 설계비는 1000억원을 상회할 것으로 점쳐진다.

아울러 단지 바로 북측에 위치한 가락시장 현대화 사업의 설계 또한 나우동인이 맡고 있는 만큼 두 부지 간 시각적 기능적 시너지를 극대화할 수 있다는 점을 조합원들에게 강력히 어필할 것으로 보인다.

올림픽훼밀리타운 재건축 추진위원회는 오는 28일 위원회를 개최해 설계사 선정 방식을 최종 결정한다. 적격심사 상위 4개업체만 상정하는 1안과 입찰에 참여한 18개업체를 모두 상정하는 2안을 두고 치열한 논의가 이뤄질 전망이다.

dosong@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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