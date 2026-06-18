이보룡 현대제철 사장, 직원들과 첫 타운홀..."AI·자동화 도입해 회사 경쟁력 높여야"

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현대제철, 업무 기준서 '제철레시피북' 공개

이보룡 사장 "일하는 방식 혁신이 경쟁력"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대제철 이보룡 사장이 18일 당진제철소에서 CEO 타운홀 미팅을 열고 전국 사업장 임직원과 소통했다.

당진제철소에 참석한 50여 명을 포함해 생중계로 참여한 직원들 앞에서 이 사장은 경영철학을 공유하고 'Vision 2032' 추진 현황을 설명했다.

이날 행사의 핵심은 사내 첫 업무 기준서인 '제철레시피북' 공개였다. 현대제철 구성원들의 업무 노하우를 집대성한 이 기준서는 'Steel Way to Work'를 바탕으로 '기준에 따라 판단하고 즉시 공유하며 끝까지 책임진다'는 메시지를 담고 있다.

현대제철 이보룡 사장이 18일 당진제철소 안전문화관에서 진행된 'CEO 타운홀미팅'에서 직원들과 대화하고 있다 [사진=현대제철]

이 사장은 "일하는 방식의 혁신은 현장에서 쌓아온 좋은 선례들을 체계화해 실제 업무에 적용하는 것"이라며 "모든 구성원이 동일한 기준을 바탕으로 일할 때 더 큰 성과를 창출할 수 있다"고 말했다.

그는 또 "Vision 2032가 단순한 선언을 넘어 현장의 실행으로 이어져야 하고, AI와 자동화 기술 도입도 생산성과 안전 등 회사의 근본적인 경쟁력을 높이는 방향으로 추진돼야 한다"고 강조했다.

질의응답 시간에는 사업 방향성, 업무 효율화, 신기술 도입 등을 두고 대화가 오갔다. 이 사장은 경험담을 곁들여 직원 개개인의 성장을 위한 조언도 제시했다.

y2kid@newspim.com