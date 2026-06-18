금영엔터테인먼트, 노래방 반주기에 AI 기반 추천곡·영상 매칭 기능 탑재

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금영엔터테인먼트가 노래방 반주기 'S800' 모델에 AI 기반 추천곡 기능과 영상 매칭 기능을 적용했다고 밝혔다.

이번 업데이트는 AI 기술을 활용해 이용자의 선곡 경험을 지원하는 데 초점을 맞췄다. 회사 측에 따르면 AI 추천곡 기능은 실제 이용자들의 선곡 데이터와 이용 패턴을 기반으로 머신러닝 알고리즘을 구축해 운영된다.

해당 기능은 현재 재생 중인 곡과 연관성이 높은 노래를 추천하는 방식으로 작동한다. 가수나 장르 중심의 단순 추천을 넘어 이용자들의 선곡 흐름과 곡의 템포, 분위기 등을 종합적으로 분석해 추천곡을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

이용자는 노래 시작 전 대기 화면이나 노래 재생 중 추천되는 곡을 확인할 수 있으며, 추천곡을 예약곡으로 추가할 수 있다.

AI 영상 매칭 기능도 함께 적용됐다. 이 기능은 곡의 템포와 분위기, 가사 흐름 등을 분석해 적합한 배경 영상을 자동으로 연결하는 방식이다. 이를 통해 곡과 연계된 영상 콘텐츠를 제공할 수 있도록 했다.

금영엔터테인먼트는 이번 업데이트를 통해 AI 기술을 활용한 콘텐츠 추천 기능과 영상 운영 기능을 강화했다고 설명했다. 또한 향후 추천 알고리즘과 콘텐츠 큐레이션 기능을 지속적으로 고도화할 계획이라고 밝혔다.

이석현 금영엔터테인먼트 대표는 "AI 기술을 활용해 이용자 경험과 콘텐츠 운영 효율성을 높일 수 있도록 관련 기능을 개발하고 있다"며 "추천 기능과 콘텐츠 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=금영엔터테인먼트] AI 추천곡 및 영상 매칭 기능이 적용된 S800 반주기

whitss@newspim.com