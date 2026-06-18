민주당 부산시당, 지방선거 당선자대회…'경쟁 정착·책임 정치' 다짐

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경쟁 구도로 전환된 부산 정치 성과 필요

정책 실행 과정 책임 공유 구조 필요성 제기

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 지방선거 당선자들을 한자리에 모아 향후 시정 운영 방향과 책임을 강조했다.

부산시당은 18일 부산 벡스코 제1전시장에서 '제9회 전국동시지방선거 당선자 대회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 전재수 부산시장 당선인과 변성완 시당위원장을 비롯해 김철훈 영도구청장, 김태석 사하구청장, 정명희 북구청장, 박재범 남구청장, 박상준 강서구청장, 서태경 사상구청장, 우성빈 기장군수 당선인과 기초의원들 등 약 100여 명이 참석했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 18일 오후 2시 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 '더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 당선자 대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.06.18

변성완 시당위원장은 인사말을 통해 "지난 6월 3일 날 선거가 끝나고 발표하는 저녁에 우리 전재수 당선인께서는 '마냥 웃을 수는 없는 선거 결과'라며 "사실상 목표가 이번 지방선거를 통해서 이재명 정부를 뒷받침할 수 있도록 과반수 이상 목표를 세웠는데 좀 미달인 것 같다"고 아쉬움을 표했다.

이어 "모두 같은 마음이겠지만 한마음으로 부산 시민들을 위해서 부산의 발전을 위해서 어떤 노력을 해야 될지 다짐하는 소중한 자리가 됐으면 한다"며 "이제 부산을 바꿀 수 있는 절호의 기회가 왔다. 부산 시민과 부산 발전을 위해 열정을 가지고 '일하고, 일하고, 또 일해달라'는 말씀을 드린다"고 말했다.

전재수 당선인은 "선거 과정에서 제기된 문제와 공약을 함께 안고 가야 한다"면서 "부산 정치 지형이 경쟁 구도로 전환된 만큼 성과로 평가받는 시정이 필요하다"고 강조했다.

선출직 공직자의 자세로 '유능함과 겸손을 바탕으로 한 행정'도 언급했다. 그는 "시민과 공직사회 의견을 충분히 듣고 절차를 지키는 것이 중요하다"며 "일방적 결정은 행정 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "단기간에 체감할 수 있는 정책 성과를 우선 추진해 시민 신뢰를 확보해야 한다"며 취임 이후 신속한 민생 대응과 정책 추진 의지를 밝혔다.

전 당선인은 "정책 실행 과정에서 공무원 참여를 확대하고 책임을 공유하는 구조가 필요하다"고 주장했다.

지역 정치권에서는 이번 대회를 계기로 민주당이 부산에서 경쟁 정당으로 자리 잡은 만큼 향후 성과와 책임이 동시에 요구될 것이라는 평가가 나온다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시역 당선인들이 18일 오후 2시 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 '더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 당선자 대회'에 참석해 '해양수도 부산, 부산, 부산'이라는 구호를 외치며 기념사진을 찍고 있다. 2026.06.18

ndh4000@newspim.com