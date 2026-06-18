李대통령, 각국 외교사절·국제기구 대표 초청…23일 청와대 만찬

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118개국 상주 공관 대사

30개 국제기구 대표 초청

7년 만의 주한외교단 초청 행사

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 이재명 대통령이 각국 외교사절과 국제기구 대표들을 청와대로 초청해 만찬을 갖는다고 18일 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 "이재명 대통령은 오는 23일 저녁 청와대에서 우리나라에 상주하고 있는 각국 외교사절과 국제기구 대표들을 초청해 만찬을 개최한다"고 밝혔다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 경기 성남시 서울공항에 도착해 차량으로 이동하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

이번 만찬에는 샤픽 라샤디 주한외교단장(모로코 대사)을 비롯해 118개국 상주 공관 대사와 30개 국제기구 대표를 초청했다.

역대 정부는 1998년부터 정례적으로 청와대에서 대통령이 주최하는 주한외교단 초청 리셉션을 개최해 각국과의 우호관계 증진에 대한 정상 차원의 직접적인 관심을 표명하고 주요 정책에 대한 지지와 협조를 당부해 왔다.

이 대통령은 지난해 말 청와대 복귀 후 녹지원에서 2019년 이후 7년 만에 주한외교단 초청 행사를 재개한다.

강 수석대변인은 "주한외교단과의 소통을 정상적으로 복원했음을 대외적으로 알리고 실질적 교류를 이어가겠다는 것"이라고 설먕했다.

강 수석대변인은 또 "이 대통령은 이날 만찬에서 취임 후 첫 유럽 순방 결과를 포함해 그간의 외교 성과를 주한외교단에 공유할 것"이라며 "국정 2년 차 '실용외교' 본격화를 위한 핵심 방향을 제시하고 각국의 지속적인 지지와 협력을 당부할 계획"이라고 설명했다.

그러면서 "이재명 정부는 앞으로도 주한외교단과 긴밀히 소통하며 국제사회와의 협력과 연대를 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com