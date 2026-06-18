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출퇴근 지하철 집중배차 효과 보니…사당역 혼잡도 10%p 낮아져

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  • 국토교통부 대광위가 18일 사당역을 찾아 출퇴근 지하철 혼잡완화 대책과 시민 체감효과를 점검했다
  • 서울시는 4월 13일부터 2·7호선 출퇴근 집중배차를 1시간 연장하고 빈 열차 투입으로 하루 18회 증차했다
  • 그 결과 2호선 사당역 최고 혼잡도가 10%p 이상 낮아지고 2·7호선 주요 구간 혼잡도도 150% 이하로 완화됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올 4월부터 2·7호선 집중배차 1시간 연장
사당역 최고 혼잡도 10%p 이상 하락
주요 구간 150% 이하로 떨어져

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부 주도로 서울 지하철 2·7호선 열차 운행을 하루 18회 늘린 결과 사당역 등 주요 혼잡 구간의 혼잡도가 낮아진 것으로 나타났다.

김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장이 18일 오전 8시 서울 지하철 2‧4호선 사당역을 방문해 출‧퇴근 시간대 지하철 혼잡완화 대책 추진 현황과 시민 체감효과를 직접 점검하고 있다. [사진=국토부]

18일 국토교통부는 김용석 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위') 위원장이 서울 지하철 2·4호선 사당역을 방문했다고 밝혔다. 출퇴근 시간대 지하철 혼잡완화 대책 추진 현황과 시민 체감효과를 점검하기 위해서다.

정부는 국제 유가 상승 등 에너지 위기에 대응하기 위해 출퇴근 대중교통 혼잡완화 종합대책을 마련한 바 있다. 

김 위원장은 먼저 서울교통공사로부터 대책 추진 현황과 효과에 대한 현장 브리핑을 받았다.

서울시와 서울교통공사는 지난 4월 13일부터 혼잡도가 높은 2호선과 7호선을 대상으로 출퇴근 집중배차 시간을 1시간 연장했다. 기존 집중배차 시간에 더해 오전 9~10시와 오후 5~6시에도 집중배차를 적용하고, 출근 시간대에는 빈 열차를 투입하는 방식으로 하루 18회씩 열차 운행을 늘렸다.

그 결과 2호선 사당역의 최고 혼잡도는 증차 전보다 약 10%포인트(p) 이상 낮아졌다. 2·7호선 주요 혼잡 구간의 혼잡도도 150% 이하 수준으로 완화됐다. 혼잡도 기준은 150% 이하가 보통, 150~170%가 주의, 170~190%가 혼잡, 190% 이상이 심각 단계다.

김 위원장은 서울교통공사 브리핑을 들은 뒤 승강장으로 이동해 승객 탑승 상황을 직접 확인했다. 열차 도착 간격과 승강장 혼잡 상황, 승객 이동 흐름 등을 살피며 출근길 시민들이 실제 변화를 체감하고 있는지 점검했다.

김 위원장은 "대중교통은 에너지 위기 시대에 시민의 이동을 책임지는 가장 효율적인 수단"이라며 "대중교통을 이용하시는 시민들의 출근 안전이 무엇보다 중요한 만큼, 서울시 및 서울교통공사에 면밀한 혼잡도 모니터링을 당부드리며 위원회도 긴밀히 협력해 안전한 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김용석 대광위원장이 사당역을 방문한 이유는 무엇인가요?

A. 출퇴근 시간대 지하철 혼잡완화 대책 추진 현황과 시민 체감효과를 점검하기 위해서입니다. 김 위원장은 서울교통공사로부터 대책 추진 현황을 보고받고 승강장 혼잡 상황을 직접 확인했습니다.

Q. 서울시와 서울교통공사는 어떤 혼잡완화 대책을 시행했나요?

A. 지난 4월 13일부터 혼잡도가 높은 2호선과 7호선을 대상으로 출퇴근 집중배차 시간을 1시간 연장했습니다. 오전 9~10시와 오후 5~6시에도 집중배차를 적용하고, 출근 시간대 빈 열차를 투입해 하루 18회씩 열차 운행을 늘렸습니다.

Q. 혼잡완화 대책 시행 이후 사당역 혼잡도는 어떻게 달라졌나요?

A. 2호선 사당역의 최고 혼잡도는 증차 전보다 약 10%p 이상 낮아졌습니다. 2·7호선 주요 혼잡 구간의 혼잡도도 150% 이하 수준으로 완화된 것으로 나타났습니다.

Q. 지하철 혼잡도 기준은 어떻게 구분되나요?

A. 혼잡도 150% 이하는 보통, 150~170%는 주의, 170~190%는 혼잡, 190% 이상은 심각 단계로 구분됩니다.

Q. 김 위원장이 현장에서 당부한 내용은 무엇인가요?

A. 대중교통 이용 시민의 출근 안전이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 서울시와 서울교통공사에 면밀한 혼잡도 모니터링을 당부하고, 대광위도 안전한 운영을 위해 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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